У арктичному центрі розповіли, як "печуться" снігові пончики та показали їх фото

Снігові пончики. Фото: Національний антарктичний науковий центр

У Національному антарктичному науковому центрі показали сувої зі снігу. Їх також називають снігові рулони, пончики або ж сніжки вітру.

Про це йдеться на сторінці Центру у Facebook.

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Снігові пончики. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Як виглядають снігов пончики

"Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими — від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними — діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі. Таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише тут. Це пов'язано з тим, що для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, для утворення снігових пончиків треба два різних шари снігу. Нижній — підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка. Верхній — свіжий, пухкий та мокрий. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього.

Снігові пончики. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Також температура повітря має бути близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С). Сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх.

Крім того, для формування рулонів здебільшого потрібен схил — тоді вони легше згортаються.

"Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш. Оскільки в середині згортка сніг — свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і майстерний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні світлини. З радістю ділимося з вами цими фото", — додали у Центрі.

Снігові пончики. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, пінгвіни в Антарктиці,поблизу української станції вигадали собі забавку. Тварини використовують айсберг замість гойдалки.

Додамо, в мережу потрапило відео, на якому сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський" і почали пірнати у воду, щоб пополювати на крилів (різновид рачків). Значна їх кількість так і лишилася просто тупцювати на березі.