В арктическом центре рассказали, как "пекутся" снежные пончики и показали их фото

Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

В Национальном антарктическом научном центре показали свитки из снега. Их также называют снежные рулоны, пончики или снежки ветра.

Об этом говорится на странице Центра в Facebook.

Читайте также:

Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

Как выглядят снеговые пончики

"Это несколькослойные свертки снега, внутри которых обычно есть пустота. Они могут быть как совсем небольшими — от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными — диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле. Такое явление достаточно редко, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только здесь. Это связано с тем, что для образования снежных свитков нужен ряд погодных условий", — говорится в сообщении.

В частности, для образования снежных пончиков нужно два разных слоя снега. Нижний — подмерзший или покрытый ледяной коркой, он будет как подкладка. Верхний — свежий, рыхлый и мокрый. Он должен укрывать нижний, но не прилипать к нему.

Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

Также температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда (т.е. несколько выше 0°С). Сила ветра должна быть такой, чтобы перемещать комья снега, но не разрушать их.

Кроме того, для формирования рулонов большей частью нужен склон — тогда они легче сворачиваются.

"Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь. Поскольку в середине свертка снег — свежий и имеет небольшую плотность, он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда оно образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла). И, как выяснил недавно наш биолог и искусный фотограф Сергей Глотов, через такие отверстия можно делать очень хорошие фотографии. С радостью делимся с вами этими фото", — добавили в Центре.

Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, пингвины в Антарктике, вблизи украинской станции придумали себе игрушку. Животные используют айсберг вместо качелей.

Добавим, в сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались у станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться на крылья (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.