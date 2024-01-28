Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В арктическом центре рассказали, как "пекутся" снежные пончики и показали их фото arrow

В арктическом центре рассказали, как "пекутся" снежные пончики и показали их фото

28 января 2024 00:47
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В арктическом центре рассказали, как "пекутся" снежные пончики и показали их фото
Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Национальном антарктическом научном центре показали свитки из снега. Их также называют снежные рулоны, пончики или снежки ветра.

Об этом говорится на странице Центра в Facebook.

Читайте также:
Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

Как выглядят снеговые пончики

"Это несколькослойные свертки снега, внутри которых обычно есть пустота. Они могут быть как совсем небольшими — от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными — диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле. Такое явление достаточно редко, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только здесь. Это связано с тем, что для образования снежных свитков нужен ряд погодных условий", — говорится в сообщении.

В частности, для образования снежных пончиков нужно два разных слоя снега. Нижний — подмерзший или покрытый ледяной коркой, он будет как подкладка. Верхний — свежий, рыхлый и мокрый. Он должен укрывать нижний, но не прилипать к нему.

Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

Также температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда (т.е. несколько выше 0°С). Сила ветра должна быть такой, чтобы перемещать комья снега, но не разрушать их.

Кроме того, для формирования рулонов большей частью нужен склон — тогда они легче сворачиваются.

"Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь. Поскольку в середине свертка снег — свежий и имеет небольшую плотность, он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда оно образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла). И, как выяснил недавно наш биолог и искусный фотограф Сергей Глотов, через такие отверстия можно делать очень хорошие фотографии. С радостью делимся с вами этими фото", — добавили в Центре.

Снежные пончики. Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, пингвины в Антарктике, вблизи украинской станции придумали себе игрушку. Животные используют айсберг вместо качелей.

Добавим, в сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались у станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться на крылья (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.

Антарктида
снег
фото

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

Актуальное по теме