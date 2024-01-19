Нові правила рекрутингу — як мобілізуватимуть безробітних до лав ЗСУ

Центр зайнятості у Бородянці. Фото: Бородянська територіальна громада

Як відомо, ще минулого року Міністерство оборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України, яка передбачає, що кожен охочий українець зможе обрати бажану спеціальність та підрозділ, де хоче служити. Відтепер, в рамках вдосконалення системи рекрутингу, центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії від військових частин.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства оборони. Розбираємося далі, у чому суть запроваджених змін.

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Так, згідно з новими правилами рекрутингу, вакансії від військових частин розміщуватимуть на платформі robota.ua, а потім дублюватимуть на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості, де із пропозиціями зможуть ознайомитися безробітні.

"Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах", — розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, підкресливши, що така співпраця дозволить зробити рекрутинг більш ефективним.

Вона додала, що на наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України, де працюють 535 територіальних центрів зайнятості. Передусім це стосується небойових посад для служби в тилу.

Своєю чергою директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк підкреслила, що вакансії Сил оборони на сайті Центру зайнятості не є інструментом мобілізації, оскільки вони мають добровільну основу.

"Ми хочемо пояснити, щоб люди, які звертаються до служби зайнятості, не розцінювали це як мобілізацію. Це суто їх добровільний пошук роботи. Наша мета – долучитися до допомоги підбору кандидатів для Сил оборони на засадах рекруту", — пояснила вона.

Вона зауважила, що наразі портал вакансій оновлюється щодня. На Єдиному порталі вакансій є близько 200 тис. пропозицій роботи. Проте лише 1 тис. з них — це вакансії Сил оборони.

Раніше ми інформували, які військові вакансії найчастіше обирають в Україні через Work.ua та OLX.

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