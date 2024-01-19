Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Центры занятости будут устраивать безработных в ВСУ — что нужно знать arrow

Центры занятости будут устраивать безработных в ВСУ — что нужно знать

19 января 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Новые правила рекрутинга — как будут мобилизовать безработных в ВСУ
Центр занятости в Бородянке. Фото: Бородянская территориальная община
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, еще в прошлом году Министерство обороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины, которая предусматривает, что каждый желающий украинец сможет выбрать желаемую специальность и подразделение, где хочет служить. Теперь, в рамках совершенствования системы рекрутинга, центры занятости будут предлагать безработным вакансии от воинских частей.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства обороны. Разбираемся далее, в чем суть введенных изменений.

Читайте также:

Так, согласно новым правилам рекрутинга, вакансии от воинских частей будут размещать на платформе robota.ua, а затем будут дублировать на Едином портале вакансий Государственной службы занятости, где с предложениями смогут ознакомиться безработные.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах", — рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, подчеркнув, что такое сотрудничество позволит сделать рекрутинг более эффективным.

Она добавила, что на следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины, где работают 535 территориальных центров занятости. Прежде всего, это касается небоевых должностей для службы в тылу.

В свою очередь директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк подчеркнула, что вакансии Сил обороны на сайте Центра занятости не являются инструментом мобилизации, поскольку они имеют добровольную основу.

"Мы хотим объяснить, чтобы люди, которые обращаются в службу занятости, не расценивали это как мобилизацию. Это чисто их добровольный поиск работы. Наша цель — приобщиться к помощи подбора кандидатов для Сил обороны на основе рекрута", — пояснила она.

Она отметила, что в настоящее время портал вакансий обновляется каждый день. На Едином портале вакансий имеется около 200 тыс. предложений. Однако только 1 тыс. из них это вакансии Сил обороны.

Ранее мы информировали, какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине через Work.ua и OLX.

Напомним, мы писали, кто в ВСУ получает самые большие зарплаты.

Также мы сообщали, что необходимо для того, чтобы стать боевым медиком и нужно ли медицинское образование.

война
ВСУ
Госслужба занятости
военные
мобилизация
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме