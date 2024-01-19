Новые правила рекрутинга — как будут мобилизовать безработных в ВСУ

Центр занятости в Бородянке. Фото: Бородянская территориальная община

Как известно, еще в прошлом году Министерство обороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины, которая предусматривает, что каждый желающий украинец сможет выбрать желаемую специальность и подразделение, где хочет служить. Теперь, в рамках совершенствования системы рекрутинга, центры занятости будут предлагать безработным вакансии от воинских частей.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства обороны. Разбираемся далее, в чем суть введенных изменений.

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Так, согласно новым правилам рекрутинга, вакансии от воинских частей будут размещать на платформе robota.ua, а затем будут дублировать на Едином портале вакансий Государственной службы занятости, где с предложениями смогут ознакомиться безработные.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах", — рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, подчеркнув, что такое сотрудничество позволит сделать рекрутинг более эффективным.

Она добавила, что на следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины, где работают 535 территориальных центров занятости. Прежде всего, это касается небоевых должностей для службы в тылу.

В свою очередь директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк подчеркнула, что вакансии Сил обороны на сайте Центра занятости не являются инструментом мобилизации, поскольку они имеют добровольную основу.

"Мы хотим объяснить, чтобы люди, которые обращаются в службу занятости, не расценивали это как мобилизацию. Это чисто их добровольный поиск работы. Наша цель — приобщиться к помощи подбора кандидатов для Сил обороны на основе рекрута", — пояснила она.

Она отметила, что в настоящее время портал вакансий обновляется каждый день. На Едином портале вакансий имеется около 200 тыс. предложений. Однако только 1 тыс. из них — это вакансии Сил обороны.

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