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Технології не замінять людей — Прокопенко розповів про важливість навчених військових

31 січня 2024 13:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Технології не замінять людей — Прокопенко розповів про важливість навчених військових
Командир "Азову" Денис Прокопенко. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри те, що з кожним роком технології та штучний інтелект займає усі галузі, навіть військову, обізнані бійці на фронті на вагу золота. Перш за все, війна — це мистецтво, а не гонитва технологій, а досвідчені та ідейні солдати — єдина система, яку не замінить роботизована техніка.

Про це заявив командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко на військовій конференції EstMil.tech 2024. 

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Прокопенко розповів, що, здавалося б, з кожним роком роль солдата на полі бою стає все менш значущою, адже більшість вважає, що штучний інтелект повністю замінить військових на фронті у найближчому майбутньому.

"Звичайно, технології — це майбутнє, але перш за все війна — це мистецтво, а не просто гонитва технологій, в рамках якої солдат починає стагнувати через думку про те, що роботизована техніка повністю замінить його на полі бою. Можливо, це і станеться, але точно не в близькому майбутньому. Якщо ядерна війна не почнеться раніше. Але вирішувати проблему потрібно тут і зараз, на передовій. Тому повинні не забувати про ключову роль піхоти", — наголосив військовий.

Крім того, "Редіс" підкреслив, коли ми маємо справу з досить сильним противником, концепція мережецентричної війни без добре підготовленої, дисциплінованої піхоти є хибною. Адже з початку повномасштабного вторгнення відкрився широкий фронт протяжністю в сотні кілометрів, який стримує піхота. І у випадку її поганої підготовки всі технології, в які ми твердо віримо, будуть нівельовані. 

За словами командира "Азова", якщо противник має добре розвинену систему протиповітряної оборони та потужну РЕБ, більшість новітніх технологій не працюють, такою є реальність. 

"Ми зробили для себе висновок, який став основою нинішньої концепції підготовки в 12-й бригаді "Азов", — найкраща зброя — це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник — новітня надійна техніка", — наголосив "Редіс".

Він вважає, що майбутнє за єдиною системою, яка охоплює всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу — піхоти. 

Нагадаємо, нещодавно в полку "Азов" розповіли про жорстку дисципліну та інструктаж у загоні, які надалі допоможуть на полі бою. Тут зазначили, що щоденний порядок є запорукою дисципліни у зоні бойових дій.

Також ми повідомляли, що командир групи інструкторів в "Азові" із позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання побратимів.

зброя
військові навчання
росіяни
військові
полк "Азов"
війна в Україні

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