Технологии не заменят людей — в "Азове" рассказали о важности обученных военных
Несмотря на то, что с каждым годом технологии и искусственный интеллект занимают все отрасли, даже военную, обученные бойцы на фронте на вес золота. Прежде всего, война — это искусство, а не погоня технологий, а опытные и идейные солдаты — единственная система, которую не заменит роботизированная техника.
Об этом заявил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко на военной конференции EstMil.tech 2024 года.
Технологии не заменят опытных бойцов
Прокопенко рассказал, что, казалось бы, с каждым годом роль солдата на поле боя становится все менее значимой, ведь большинство считает, что искусственный интеллект полностью заменит военных на фронте в ближайшем будущем.
"Конечно, технологии — это будущее, но прежде всего война — это искусство, а не просто погоня технологий, в рамках которой солдат начинает стагнировать из-за мысли о том, что роботизированная техника полностью заменит его на поле боя. Возможно, это и произойдет, но точно не в ближайшем будущем. Если ядерная война не начнется раньше. Но решать проблему нужно здесь и сейчас, на передовой. Поэтому должны не забывать о ключевой роли пехоты", — подчеркнул военный.
Кроме того, "Рэдис" подчеркнул, когда мы имеем дело с достаточно сильным противником, концепция сетевой центрической войны без хорошо подготовленной, дисциплинированной пехоты ошибочна. Ведь с начала полномасштабного вторжения открылся широкий фронт протяженностью в сотни километров, удерживаемый пехотой. И в случае ее плохой подготовки все технологии, в которые мы твердо верим, будут нивелированы.
По словам командира "Азова", если противник имеет хорошо развитую систему противовоздушной обороны и мощную РЭБ, большинство новейших технологий не работают, такова реальность.
"Мы сделали для себя вывод, который стал основой нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов", — лучшее оружие — это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник — новейшая надежная техника", — подчеркнул "Редис".
Он считает, что будущее за единой системой, охватывающей всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего ценного ресурса — пехоты.
Напомним, недавно в полку "Азов" рассказали о жесткой дисциплине и инструктаже в отряде, которые в дальнейшем помогут на поле боя. Здесь отметили, что ежедневный порядок является залогом дисциплины в зоне боевых действий.
Также мы сообщали, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание побратимов.
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