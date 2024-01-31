Технологии не заменят людей — в "Азове" рассказали о важности обученных военных

Командир "Азова" Денис Прокопенко. Фото: скриншот с видео

Несмотря на то, что с каждым годом технологии и искусственный интеллект занимают все отрасли, даже военную, обученные бойцы на фронте на вес золота. Прежде всего, война — это искусство, а не погоня технологий, а опытные и идейные солдаты — единственная система, которую не заменит роботизированная техника.

Об этом заявил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко на военной конференции EstMil.tech 2024 года.

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Прокопенко рассказал, что, казалось бы, с каждым годом роль солдата на поле боя становится все менее значимой, ведь большинство считает, что искусственный интеллект полностью заменит военных на фронте в ближайшем будущем.

"Конечно, технологии — это будущее, но прежде всего война — это искусство, а не просто погоня технологий, в рамках которой солдат начинает стагнировать из-за мысли о том, что роботизированная техника полностью заменит его на поле боя. Возможно, это и произойдет, но точно не в ближайшем будущем. Если ядерная война не начнется раньше. Но решать проблему нужно здесь и сейчас, на передовой. Поэтому должны не забывать о ключевой роли пехоты", — подчеркнул военный.

Кроме того, "Рэдис" подчеркнул, когда мы имеем дело с достаточно сильным противником, концепция сетевой центрической войны без хорошо подготовленной, дисциплинированной пехоты ошибочна. Ведь с начала полномасштабного вторжения открылся широкий фронт протяженностью в сотни километров, удерживаемый пехотой. И в случае ее плохой подготовки все технологии, в которые мы твердо верим, будут нивелированы.

По словам командира "Азова", если противник имеет хорошо развитую систему противовоздушной обороны и мощную РЭБ, большинство новейших технологий не работают, такова реальность.

"Мы сделали для себя вывод, который стал основой нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов", — лучшее оружие — это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник — новейшая надежная техника", — подчеркнул "Редис".

Он считает, что будущее за единой системой, охватывающей всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего ценного ресурса — пехоты.

Напомним, недавно в полку "Азов" рассказали о жесткой дисциплине и инструктаже в отряде, которые в дальнейшем помогут на поле боя. Здесь отметили, что ежедневный порядок является залогом дисциплины в зоне боевых действий.

Также мы сообщали, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание побратимов.