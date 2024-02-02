Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Табун "мопедів" над Україною — які області під загрозою удару arrow

Табун "мопедів" над Україною — які області під загрозою удару

2 лютого 2024 02:25
оновлено: 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Табун "мопедів" над Україною — які області під загрозою удару
Безпілотники летять в небі. Фото: Одеський двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 2 лютого, "червоніє" сімома областями. Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та інші. Безпілотники кочують з одного регіону в інший, постійно змінюючи напрямок.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

За інформацією українських захисників, безпілотники виявили в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотники, які прямують в бік Балаклії Харківської області, через Миколаївську область, до Кропивницького Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 2 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:32. "Ванек" пише, що частина БпЛА летить в напрямку до Криворізького району Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:43. Мешканців Кривого Рогу попереджають про небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі