Табун "мопедів" над Україною — які області під загрозою удару

Безпілотники летять в небі. Фото: Одеський двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 2 лютого, "червоніє" сімома областями. Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та інші. Безпілотники кочують з одного регіону в інший, постійно змінюючи напрямок.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За інформацією українських захисників, безпілотники виявили в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотники, які прямують в бік Балаклії Харківської області, через Миколаївську область, до Кропивницького Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:32. "Ванек" пише, що частина БпЛА летить в напрямку до Криворізького району Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:43. Мешканців Кривого Рогу попереджають про небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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