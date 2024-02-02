Табун "мопедів" над Україною — які області під загрозою удару
Повітряна тривога в Україні зараз, 2 лютого, "червоніє" сімома областями. Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та інші. Безпілотники кочують з одного регіону в інший, постійно змінюючи напрямок.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За інформацією українських захисників, безпілотники виявили в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях.
Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про безпілотники, які прямують в бік Балаклії Харківської області, через Миколаївську область, до Кропивницького Кіровоградської області.
Оновлено 02:32. "Ванек" пише, що частина БпЛА летить в напрямку до Криворізького району Дніпропетровської області.
Оновлено 02:43. Мешканців Кривого Рогу попереджають про небезпеку.
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