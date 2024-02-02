Табун "мопедов" над Украиной - какие области под угрозой удара

Беспилотники улетают в небе. Фото: Одесский двор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 февраля, "краснеет" семью областями. Речь идет о Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и других. Беспилотники кочуют из одного региона в другой, постоянно меняя направление.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По информации украинских защитников, беспилотники обнаружили в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о беспилотниках, направляющихся в сторону Балаклеи Харьковской области, через Николаевскую область, в Кропивницкий Кировоградскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:32. "Ванек" пишет, что часть БпЛА летит в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 02:43 . Жителей Кривого Рога предупреждают об опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:00. Украинские военные предупреждают о беспилотниках, которые:

в Харьковской области двигается на север;

в Кировоградской области двигаются к востоку;

на Днепропетровщине двигаются в северо-восточном направлении;

на границе Николаевской и Херсонской областей направление северо-восточное.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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