Арешт Ігор Мазепи - що відомо

Бізнесмен Ігор Мазепа з адвокатами у Печерському суді Києва 19 січня 2024 року. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Брата бізнесмена Ігоря Мазепи, Юрія, який є одним із затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень. Це сталося у ніч проти суботи, 20 січня.

Про це повідомляє Суспільне.

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Прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу у розмірі 500 млн гривень, однак суд зменшив її до 44 млн.

"Ми збили заставу з 500 млн гривень, у 10 разів. Також заздалегідь сплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", — заявив його адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрій Мазепа, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюється в участі у злочинному угрупуванні. Однак він заявив, що подробиць не знає.

Як відомо, Мазепа, за словами адвоката, також підозрюється в участі у злочинному угрупуванні. Його відправили під варту з альтернативою застави у 44 млн грн.

Нагадаємо, що сьогодні Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про затримання двох осіб, пов'язаних зі справою, в якій фігурує Ігор Мазепа. Обвинувачених відправили до СІЗО з можливістю звільнення під заставу.

Водночас сам Ігор Мазепа, якому сьогодні мали обрати запобіжний захід, прокоментував своє затримання. Він заявив, що не погоджується з розміром застави, та розкритикував прокурорів.