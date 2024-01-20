Арест Игоря Мазепы - что известно

Бизнесмен Игорь Мазепа с адвокатами Печерского суда Киева 19 января 2024 года. Фото: Дарья Коломиец / Общественное

Брата бизнесмена Игоря Мазепы Юрия, который является одним из задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залогу в 44 млн гривен. Это произошло в ночь на субботу, 20 января.

Об этом сообщает Суспільне.

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Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 млн гривен, однако суд уменьшил его до 44 млн грн.

"Мы сбили залог с 500 млн гривен, в 10 раз. Также заранее уплатили платную камеру, едем проконтролировать", — заявил его адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрий Мазепа, по словам адвоката Тараса Пошиванюка, также подозревается в участии в преступной группировке. Однако он заявил, что подробности не знает.

Как известно, Мазепа, по словам адвоката, также подозревается в участии в преступной группировке. Его отправили под стражу с альтернативой залогу в 44 млн. грн.

Напомним, что сегодня Печерский райсуд Киева принял решение о задержании двух лиц, связанных с делом, в котором фигурирует Игорь Мазепа. Обвиняемых отправили в СИЗО с возможностью освобождения под залог.

В то же время сам Игорь Мазепа, которому сегодня должны были избрать меру пресечения, прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не соглашается с размером залога и раскритиковал прокуроров.