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Стало відомо, скільки українських біженців перебуває в країнах ЄС

13 січня 2024 23:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки українських біженців перебуває в країнах ЄС
Українські біженці на кордоні з Польщею. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів українців. Серед них 20% становлять чоловіки.

Про це йдеться у звіті Eurostat.

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Як виявилось, дорослі жінки становлять майже половину, а саме 46,3%, які отримують тимчасовий захист в Євросоюзі. Діти становлять майже третину — 33,3%, дорослі чоловіки від загальної кількості становлять — 20,4%.

скільки українських біженців живе в ЄС
Кількість українських біженців в ЄС. Інфографіка: Eurostat

Зазначається, що найбільшу кількість українських біженців прийняла Німеччина, а саме 1 235 960 людей, це 28,9% від загальної кількості в ЄС. 

Своєю чергою, Польща прихистила 955 110 осіб, тобто 22,3%. А Чехія — 369 330 (8,6%).

Куди їдуть частіше

Якщо порівнювати з кінцем жовтня 2023 року, то найбільше зростання українських біженців спостерігалося в Німеччині, а саме додатково 20 595 людей. До Чехії приїхало ще 4 880 громадян України, а до Норвегії прибуло ще 4 180 українців. 

Якщо говорити про всі країни, то кількість тих, хто отримує тимчасовий захист, зменшилась в чотирьох країнах, а саме:

  • Польщі;
  • Італії;
  • Франції;
  • Люксембурзі. 

Нагадаємо, раніше влада Чехії змінила правила для українських біженців із січня 2024 року. Йдеться про підвищення сум допомоги на житло для вразливих осіб, які мають тимчасовий захист.

Європейський союз
українці
біженці
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війна в Україні

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