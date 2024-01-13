Стало известно, сколько украинских беженцев находится в странах ЕС

Украинские беженцы на границе с Польшей. Иллюстративное фото: УНИАН

В Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 миллиона украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.

Об этом говорится в отчете Eurostat.

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Как оказалось, взрослые женщины составляют почти половину, а именно 46,3% получают временную защиту в Евросоюзе. Дети составляют почти треть — 33,3%, взрослые мужчины от общего количества составляют — 20,4%.

Число украинских беженцев в ЕС. Инфографика: Eurostat

Отмечается, что наибольшее количество украинских беженцев приняла Германия, а именно 1 235 960 человек, это 28,9% от общего количества в ЕС.

В свою очередь Польша приютила 955 110 человек, то есть 22,3%. А Чехия — 369 330 (8,6%).

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Если сравнивать с концом октября 2023 года, то наибольший рост украинских беженцев наблюдался в Германии, а именно дополнительно 20 595 человек. В Чехию приехало еще 4 880 граждан Украины, а в Норвегию прибыло еще 4 180 украинцев.

Если говорить обо всех странах, то количество тех, кто получает временную защиту уменьшилось в четырех странах, а именно:

Польше;

Италии;

Франции;

Люксембурге.

Напомним, ранее власти Чехии изменили правила для украинских беженцев с января 2024 года. Речь идет о повышении сумм пособия на жилье для уязвимых лиц, которые имеют временную защиту.