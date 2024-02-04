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США зрадили Україну через несвоєчасні постачання зброї, — Forbes

4 лютого 2024 14:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США зрадили Україну через несвоєчасні постачання зброї, — Forbes
Боєприпаси. Ілюстративне фото: AA/picture alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені штати Америки підвели Україну, вчасно не поставивши боєприпаси на фронт. Наразі російські війська мають пʼятикратну перевагу проти України в артилерії.

Про це пише Forbes.

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Постачання США боєприпасів в Україну

Наприкінці грудня 2023 року допомога США Україні зупинилася, а республіканці в Конгресі відмовилися голосувати за пропозицію президента Джо Байдена виділити ще 61 млрд дол. для України.

"Артилерійські батареї України першими відчули на собі цю зраду", — пише автор статті.

Коли українські батареї випускають близько 2 тис. снарядів на добу, то російські — 10 тис.

На тлі цього ворожі артилеристи стають більш зухвалими та не бояться того, що ЗСУ відкриють по них вогонь. Водночас вони зосереджують свої найбільші установки для нищівних ударів по українських позиціях у прифронтових містах.

Ближче до лінії фронту українцям вдалося компенсувати снарядний голод FPV-дронами, але РФ розміщує артилерію на відстанях 15-24 км від лінії фронту, що робить їх практично досяжними для більшості таких дронів.

У матеріалі наголошується, що знизити перевагу росіян у вогневій потужності можуть бомби GLSDB, які вже прямують на фронт.

Проте наразі невідомо, яку кількість цієї зброї отримають ЗСУ та як можуть використати їх в бою.

"Найнадійніший спосіб відновити артилерійський паритет і запобігти руйнуванню міст — купити для України більше снарядів і ракет для гаубиць і пускових установок", — зазначає видання.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни переконані, що недостатня кількість боєприпасів в Україні може вплинути на війська. Захисники будуть змушені приймати складні рішення та брати на себе відповідальність. 

Крім того, Європейський Союз до березня зможе надати Україні лише понад 500 тис. артилерійських снарядів. До цього було обіцяно поставити мільйон боєприпасів.

США
військова допомога
боєприпаси
війна в Україні
фронт

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