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США предали Украину из-за несвоевременных поставок оружия, — Forbes

4 февраля 2024 14:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США предали Украину из-за несвоевременных поставок оружия, — Forbes
Боеприпасы. Иллюстративное фото: AA/picture alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные штаты Америки подвели Украину, вовремя не поставив боеприпасы на фронт. В настоящее время российские войска имеют пятикратное преимущество против Украины в артиллерии.

Об этом пишет Forbes.

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В конце декабря 2023 года помощь США Украине остановилась, а республиканцы в Конгрессе отказались голосовать за предложение президента Джо Байдена выделить еще 61 млрд долларов для Украины.

"Артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали на себе это предательство", — пишет автор статьи.

Когда украинские батареи выпускают около 2 тыс. снарядов в сутки, российские — 10 тысяч снарядов.

На фоне этого вражеские артиллеристы становятся более дерзкими и не боятся того, что ВСУ откроют по ним огонь. В то же время они сосредоточивают свои наибольшие установки для сокрушительных ударов по украинским позициям в прифронтовых городах.

Ближе к линии фронта украинцам удалось компенсировать снарядный голод FPV-дронами, но РФ размещает артиллерию на расстояниях 15-24 км от линии фронта, что делает их практически недоступными для большинства таких дронов.

В материале отмечается, что снизить преимущество россиян в огневой мощи могут бомбы GLSDB, которые уже направляются на фронт.

Однако неизвестно, какое количество этого оружия получат ВСУ и как могут использовать их в бою.

"Самый надежный способ восстановить артиллерийский паритет и предотвратить разрушение городов — купить для Украины больше снарядов и ракет для гаубиц и пусковых установок", — отмечает издание.

Напомним, что аналитики Института изучения войны убеждены, что недостаточное количество боеприпасов в Украине может повлиять на войска. Защитники будут вынуждены принимать сложные решения и брать на себя ответственность.

Кроме того, Европейский Союз до марта сможет предоставить Украине только более 500 тыс. артиллерийских снарядов. До этого было обещано поставить миллион боеприпасов.

США
военная помощь
боеприпасы
война в Украине
фронт

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