США предали Украину из-за несвоевременных поставок оружия, — Forbes

Боеприпасы. Иллюстративное фото: AA/picture alliance

Соединенные штаты Америки подвели Украину, вовремя не поставив боеприпасы на фронт. В настоящее время российские войска имеют пятикратное преимущество против Украины в артиллерии.

Об этом пишет Forbes.

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В конце декабря 2023 года помощь США Украине остановилась, а республиканцы в Конгрессе отказались голосовать за предложение президента Джо Байдена выделить еще 61 млрд долларов для Украины.

"Артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали на себе это предательство", — пишет автор статьи.

Когда украинские батареи выпускают около 2 тыс. снарядов в сутки, российские — 10 тысяч снарядов.

На фоне этого вражеские артиллеристы становятся более дерзкими и не боятся того, что ВСУ откроют по ним огонь. В то же время они сосредоточивают свои наибольшие установки для сокрушительных ударов по украинским позициям в прифронтовых городах.

Ближе к линии фронта украинцам удалось компенсировать снарядный голод FPV-дронами, но РФ размещает артиллерию на расстояниях 15-24 км от линии фронта, что делает их практически недоступными для большинства таких дронов.

В материале отмечается, что снизить преимущество россиян в огневой мощи могут бомбы GLSDB, которые уже направляются на фронт.

Однако неизвестно, какое количество этого оружия получат ВСУ и как могут использовать их в бою.

"Самый надежный способ восстановить артиллерийский паритет и предотвратить разрушение городов — купить для Украины больше снарядов и ракет для гаубиц и пусковых установок", — отмечает издание.

Напомним, что аналитики Института изучения войны убеждены, что недостаточное количество боеприпасов в Украине может повлиять на войска. Защитники будут вынуждены принимать сложные решения и брать на себя ответственность.

Кроме того, Европейский Союз до марта сможет предоставить Украине только более 500 тыс. артиллерийских снарядов. До этого было обещано поставить миллион боеприпасов.