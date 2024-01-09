США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану, — Bloomberg

Лідери G7. Ілюстративне фото: Reuters

Минулого місяця між Україною та її союзниками з Групи семи та невеликою групою країн Глобального Півдня відбулася таємна зустріч, на якій обговорювали підтримку українських умов для проведення мирних переговорів з РФ. Зазначається, що така зустріч відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії.

Про це пише видання Bloomberg.

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У виданні зауважують, що вона відбулася після того, як були проведені більш публічні зустрічі для протидії спробам РФ зобразити Україну та її партнерів таким чином, що вони не хочуть вести перемовини щодо закінчення війни.

"Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо приєднання. Менший формат дозволив провести більш вільну і відверту дискусію щодо так званої мирної формули України і планів просування цього процесу вперед, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому", — передає видання слова учасників.

В Bloomberg наголошують, що впродовж останніх місяців зусилля союзників стали слабшими, адже повномасштабне вторгнення РФ вже триває два роки.

Чи вдалося досягнути потрібних результатів

Проте на останній зустрічі, яка відбулася в Ер-Ріяді, не вдалося досягти великого прогресу. За словами анонімних учасників засідання, Україна та її партнери по G-7 продовжують протистояти закликам країн Глобального Півдня до прямої взаємодії з РФ.

"У той час як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії і Туреччини приєдналися до грудневої зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни Глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій — зокрема, Китай, Бразилія і Об'єднані Арабські Емірати — не надіслали своїх представників", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, до цього списку потрапили начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.