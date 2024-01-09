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США и союзники провели тайную встречу с Украиной относительно мирного плана, — Bloomberg

9 января 2024 16:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США и союзники провели тайную встречу с Украиной относительно мирного плана, — Bloomberg
Лидеры G7. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В прошлом месяце между Украиной и ее союзниками из Группы семи и небольшой группой стран Глобального Юга состоялась тайная встреча, на которой обсуждалась поддержка украинских условий для проведения мирных переговоров с РФ. Отмечается, что подобная встреча состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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В издании отмечают, что она состоялась после того, как были проведены более публичные встречи по противодействию попыткам РФ изобразить Украину и ее партнеров таким образом, что они не хотят вести переговоры относительно окончания войны.

"Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно по присоединению. Меньший формат позволил провести более свободную и откровенную дискуссию относительно так называемой мирной формулы Украины и планов продвижения этого процесса вперед, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем", — передает издание слова участников.

В Bloomberg отмечают, что в последние месяцы усилия союзников стали слабее, ведь полномасштабное вторжение РФ уже длится два года.

Удалось ли достичь нужных результатов

Однако на последней встрече, которая состоялась в Эр-Рияде, не удалось добиться большого прогресса. По словам анонимных участников заседания, Украина и ее партнеры по G-7 продолжают противостоять призывам стран Глобального Юга к прямому взаимодействию с РФ.

"В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присоединились к декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны Глобального Юга, приезжавшие на некоторые из предыдущих крупных сессий — в частности, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты — не прислали своих представителей", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В частности, в этот список попали начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

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