США можуть завдати нових ударів по хуситах у Ємені, — ЗМІ
У США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після недавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, які підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.
Про це повідомили анонімні високопосадовці в бесіді з Axios.
США не заперечує повторних ударів по Ємену
Чиновники вказали, що США очікують можливих дій у відповідь з боку хуситів у відповідь на проведену операцію.
Також вони наголосили, що американські військові в регіоні перебувають у готовності до захисту та готові здійснити додаткові атаки у разі потреби, хоча й не мають наміру провокувати подальшу ескалацію ситуації.
Нагадаємо, що створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів коаліція країн відреагувала на нічні удари. У спільній заяві вони назвали це законною самообороною.
Крім того, президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.
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