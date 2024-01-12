США можуть завдати нових ударів по хуситах у Ємені, — ЗМІ

Американські військові. Фото: US Army Sgt. Shiloh Capers

У США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після недавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, які підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.

Про це повідомили анонімні високопосадовці в бесіді з Axios.

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Чиновники вказали, що США очікують можливих дій у відповідь з боку хуситів у відповідь на проведену операцію.

Також вони наголосили, що американські військові в регіоні перебувають у готовності до захисту та готові здійснити додаткові атаки у разі потреби, хоча й не мають наміру провокувати подальшу ескалацію ситуації.

Нагадаємо, що створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів коаліція країн відреагувала на нічні удари. У спільній заяві вони назвали це законною самообороною.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.