США могут нанести новые удары по хуситам в Йемене, — СМИ

Американские военные. Фото: U.S. Army Sgt. Shiloh Capers

В США не исключают вероятность осуществления дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.

Об этом сообщили анонимные высокопоставленные американские чиновники в беседе с Axios.

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Чиновники указали, что США ожидают возможных ответных действий со стороны хуситов в ответ на проведенную операцию.

Также они подчеркнули, что американские военные в регионе находятся в готовности к защите и готовы осуществить дополнительные атаки в случае необходимости, хотя и не намерены провоцировать дальнейшую эскалацию ситуации.

Напомним, что созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов коалиция стран отреагировала на ночные удары. В совместном заявлении они назвали это законной самообороной.

Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.