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США могут нанести новые удары по хуситам в Йемене, — СМИ

12 января 2024 12:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США могут нанести новые удары по хуситам в Йемене, — СМИ
Американские военные. Фото: U.S. Army Sgt. Shiloh Capers
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В США не исключают вероятность осуществления дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.

Об этом сообщили  анонимные высокопоставленные американские чиновники в беседе с Axios.

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Чиновники указали, что США ожидают возможных ответных действий со стороны хуситов в ответ на проведенную операцию.

Также они подчеркнули, что американские военные в регионе находятся в готовности к защите и готовы осуществить дополнительные атаки в случае необходимости, хотя и не намерены провоцировать дальнейшую эскалацию ситуации.

Напомним, что созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов коалиция стран отреагировала на ночные удары. В совместном заявлении они назвали это законной самообороной.

Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

США
Иран
война
нападение
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Йемен

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