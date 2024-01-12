США могут нанести новые удары по хуситам в Йемене, — СМИ
В США не исключают вероятность осуществления дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.
Об этом сообщили анонимные высокопоставленные американские чиновники в беседе с Axios.
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Чиновники указали, что США ожидают возможных ответных действий со стороны хуситов в ответ на проведенную операцию.
Также они подчеркнули, что американские военные в регионе находятся в готовности к защите и готовы осуществить дополнительные атаки в случае необходимости, хотя и не намерены провоцировать дальнейшую эскалацию ситуации.
Напомним, что созданная для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов коалиция стран отреагировала на ночные удары. В совместном заявлении они назвали это законной самообороной.
Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.
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