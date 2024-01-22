Справа Гринкевича — всім підозрюваним, крім бізнесмена, обрано запобіжний захід

Роман Гринкевич у залі суду, 22 січня 2024 року. Фото: Денис Булавін

Всім підозрюваним, окрім львівського бізнесмена — головного фігуранта справи про корупцію щодо одягу для ЗСУ — львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

Про це заявив прокурор у справі сина підприємця Романа Ярослав Гаврищук під час судового засідання у понеділок, 22 січня.

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"На даний момент у даній кримінальній справі є п'ять підозрюваних, чотирьом з них обрали запобіжний захід. Вони перебувають під вартою. Стосовно Ігоря Гринкевича запобіжний захід не обирався, оскільки він перебуває під вартою в іншій кримінальній справі і на даний момент у цьому немає необхідності", — заявив прокурор.

За його словами, можливим фігурантам у цій кримінальній справі, які є посадовими особами Міноборони України, про підозру наразі не повідомлялося.

"Нам ще необхідно виконати певні слідчі та процесуальні дії для отримання об'єктивного розслідування. Ми розуміємо суспільний резонанс та просимо дочекатися закінчення розслідування", — додав Гаврищук.

Крім того, він каже, що зараз не може стверджувати, що Роман Гринкевич перебував в Одесі для того, щоб залишити територію України.

"Я точно можу сказати, що Гринкевич переховувався від слідства з 18 січня. А якщо під час розслідування буде встановлено, що він намагався залишити територію України, ми обов'язково про це повідомимо. Зараз я не можу про це говорити", — заявив Гаврищук.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ГБР оголосив у розшук 19 січня. Відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, щоби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) клопотатиме про обрання запобіжного заходу для Романа Гринкевича у вигляді арешту. Йдеться про те, що відомство наполягатиме на утриманні у слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Пізніше у залі Печерського суду Києва Роман Гринкевич розповів, як потрапив до Одеси . За його словами, у місті він перебував через робочі питання.

Раніше Роман Гринкевич уперше виступив із заявою про можливу протиправну діяльність батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла у рамках чинного законодавства України.