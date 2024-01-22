Дело Гринкевича — всем подозреваемым, кроме бизнесмена, избрана мера пресечения

Роман Гринкевич в зале суда, 22 января 2024 года. Фото: Денис Булавин / hromadske

Всем подозреваемым, кроме львовского бизнесмена — главного фигуранта дела о коррупции касательно одежды для ВСУ — львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Об этом заявил прокурор по делу сына предпринимателя — Романа — Ярослав Гаврищук во время судебного заседания в понедельник, 22 января.

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"На данный момент в данном уголовном деле есть пять подозреваемых, четырем из них избрали меру пресечения. Они находятся под стражей. В отношении Игоря Гринкевича мера пресечения не избиралась, так как он находится под стражей в другом уголовном деле и на данный момент в этом нет необходимости", — заявил прокурор.

По его словами, возможным фигурантам в данном уголовном деле, которые являются должностными лицами Минобороны Украины, о подозрении пока не сообщалось.

"Нам еще необходимо выполнить определенные следственные и процессуальные действия для получения объективного расследования. Мы понимаем общественный резонанс и просим дождаться окончания расследования", — добавил Гаврищук.

Кроме того, он говорит, что на данный момент не может утверждать, что Роман Гринкевич находился в Одессе для того, чтобы покинуть территорию Украины.

"Я точно могу сказать, что Гринкевич скрывался от следствия с 18 января. А если в ходе расследования будет установлено, что он пытался покинуть территорию Украины, мы обязательно об этом сообщим. Сейчас я не могу об этом говорить", — заявил Гаврищук.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого ГБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для Романа Гринкевича в виде ареста. Речь идет о том, что ведомство будет настаивать на содержании в следственном изоляторе без права внесения залога.

Позже в зале Печерского суда Киева Роман Гринкевич рассказал, как попал в Одессу. По его словам, в городе он находился из-за рабочих вопросов.

Ранее Роман Гринкевич впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.