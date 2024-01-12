Спецпризначенці Нацгвардії ефектно знищили боєкомплект окупантів — відео

Знищення ворожого боєкомплекту. Фото: скриншот з відео

Спецпризначенців Нацгвардії "Омега" підірвали боєкомплект окупантів. Від БК не залишилось і сліду.

Відповідне відео опублікували в Міністерстві внутрішніх справ.

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Знищення боєкомплекту окупантів

"Підрив ворожого боєкомплекту. Робота спецпризначенців Нацгвардії "Омега", — йдеться у повідомленні.

Інші успіхи Сил оборони

Нещодавно на Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, бійці ССО також показали, як знищили російську штурмову групу на Авдіївському напрямку. Військові розповіли, що за допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням воїни постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки.

А 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.

Нагадаємо, у перший день нового року під Куп'янськом українські бійці знищили пункт спостереження ворога за допомогою ударних дронів.