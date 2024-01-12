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Спецпризначенці Нацгвардії ефектно знищили боєкомплект окупантів — відео

12 січня 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Спецпризначенці Нацгвардії ефектно знищили боєкомплект окупантів — відео
Знищення ворожого боєкомплекту. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Спецпризначенців Нацгвардії "Омега" підірвали боєкомплект окупантів. Від БК не залишилось і сліду. 

Відповідне відео опублікували в Міністерстві внутрішніх справ

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"Підрив ворожого боєкомплекту. Робота спецпризначенців Нацгвардії "Омега", — йдеться у повідомленні. 

Інші успіхи Сил оборони

Нещодавно на Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.  

Крім того, бійці ССО також показали, як знищили російську штурмову групу на Авдіївському напрямку. Військові розповіли, що за допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням воїни постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки.

А 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.

Нагадаємо, у перший день нового року під Куп'янськом українські бійці знищили пункт спостереження ворога за допомогою ударних дронів. 

зброя
Нацгвардія
військова техніка
окупанти
дрони
війна в Україні

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