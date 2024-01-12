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Спецназовцы Нацгвардии эффектно уничтожили боекомплект оккупантов — видео

12 января 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спецназовцы Нацгвардии эффектно уничтожили боекомплект оккупантов — видео
Уничтожение вражеского боекомплекта. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спецназовцев Нацгвардии "Омега" взорвали боекомплект оккупантов. От БК не осталось и следа.

Соответствующее видео опубликовали в Министерстве внутренних дел.

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"Подрыв вражеского боекомплекта. Работа спецназовцев Нацгвардии "Омега", — говорится в сообщении.

Другие успехи Сил обороны

Недавно на Южном направлении бойцы Сил специальных операций из HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепок". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.

Кроме того, бойцы ССО также показали, как уничтожили российскую штурмовую группу на Авдеевском направлении. Военные рассказали, что с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением воины постоянно мониторят наиболее опасные направления.

А 3 января на Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.

Напомним, в первый день нового года под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов.

оружие
Нацгвардия
военная техника
оккупанты
дроны
война в Украине

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