Спецназовцы Нацгвардии эффектно уничтожили боекомплект оккупантов — видео

Уничтожение вражеского боекомплекта. Фото: скриншот с видео

Спецназовцев Нацгвардии "Омега" взорвали боекомплект оккупантов. От БК не осталось и следа.

Соответствующее видео опубликовали в Министерстве внутренних дел.

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Уничтожение боекомплекта оккупантов

"Подрыв вражеского боекомплекта. Работа спецназовцев Нацгвардии "Омега", — говорится в сообщении.

Другие успехи Сил обороны

Недавно на Южном направлении бойцы Сил специальных операций из HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепок". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.

Кроме того, бойцы ССО также показали, как уничтожили российскую штурмовую группу на Авдеевском направлении. Военные рассказали, что с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением воины постоянно мониторят наиболее опасные направления.

А 3 января на Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.

Напомним, в первый день нового года под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов.