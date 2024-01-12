Спецназовцы Нацгвардии эффектно уничтожили боекомплект оккупантов — видео
Спецназовцев Нацгвардии "Омега" взорвали боекомплект оккупантов. От БК не осталось и следа.
Соответствующее видео опубликовали в Министерстве внутренних дел.
Уничтожение боекомплекта оккупантов
"Подрыв вражеского боекомплекта. Работа спецназовцев Нацгвардии "Омега", — говорится в сообщении.
Другие успехи Сил обороны
Недавно на Южном направлении бойцы Сил специальных операций из HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепок". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.
Кроме того, бойцы ССО также показали, как уничтожили российскую штурмовую группу на Авдеевском направлении. Военные рассказали, что с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением воины постоянно мониторят наиболее опасные направления.
А 3 января на Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.
Напомним, в первый день нового года под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов.
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