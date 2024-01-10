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Спецоперации в Крыму — в ГУР рассказали об атаках на полуостров за 2023 год

10 января 2024 11:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спецоперации в Крыму — в ГУР рассказали об атаках на полуостров за 2023 год
Подготовка военных к спецоперации в Крыму. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение 2023 года украинские разведчики провели ряд успешных спецопераций на временно оккупированный Крым. Подобные атаки напоминают оккупантам об их временном пребывании на украинских землях. 

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии телеканалу "Мы Украина" .

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Черняк рассказал, что разведчики неоднократно совершали рейды на берега полуострова или другие черноморские походы. По его словам, это все часть плана украинской армии.

"Отмечаю — проведение таких спецопераций происходит точечно, но они не отдельные: они входят в единый план, единый замысел проведения более широких любых операций", — говорит представитель ГУР.

Он добавил, что спецоперации украинских разведчиков в 2023 году это только начало, ведь уже в 2024 году таких атак станет гораздо больше и они будут более мощными.

"ГУР следит и передает информацию Силам обороны всеми логистическими путями российских военных. В частности, по Крымскому мосту. Их пытаются уничтожить прежде всего для того, чтобы не было подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и минимизировать огненное влияние армии РФ на ВСУ", — подчеркнул Черняк.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".

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