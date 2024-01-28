Сьогодні День затвердження Державного Прапора України — що відомо - 28 січня свято

Прапор України. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 28 січня, День затвердження Державного прапора України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України. Рішення ознаменувало важливий момент для країни, яка довгий час боролася за свою незалежність.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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28 січня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову "Про Державний прапор України".

"Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3", — саме ця дефініція була затверджена Постановою Верховної Ради України № 2067-ХХ1 від 28 січня 1992 року.

До слова, український прапор змінив кілька кольорів, перш ніж прийти до звичного синьо-жовтого забарвлення: він був і червоним, і малиновим, і навіть червоно-синім.

У 1918 році Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським ухвалила Закон про Державний прапор Української Народної Республіки, який був жовто-синім (жовтий — зверху, синій — знизу).

Його значення було таким:

жовтий, золотий — символізував Творця, Бога-Отця, Вищу Духовність;

синій — це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони не зловживатимуть нею.

Нагадаємо, українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму.