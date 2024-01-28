Сьогодні День затвердження Державного Прапора України — що відомо - 28 січня свято

Сьогодні День затвердження Державного Прапора України — що відомо
Сьогодні, 28 січня, День затвердження Державного прапора України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України. Рішення ознаменувало важливий момент для країни, яка довгий час боролася за свою незалежність.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про свято 28 січня
28 січня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову "Про Державний прапор України".
"Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3", — саме ця дефініція була затверджена Постановою Верховної Ради України № 2067-ХХ1 від 28 січня 1992 року.
До слова, український прапор змінив кілька кольорів, перш ніж прийти до звичного синьо-жовтого забарвлення: він був і червоним, і малиновим, і навіть червоно-синім.
У 1918 році Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським ухвалила Закон про Державний прапор Української Народної Республіки, який був жовто-синім (жовтий — зверху, синій — знизу).
Його значення було таким:
- жовтий, золотий — символізував Творця, Бога-Отця, Вищу Духовність;
- синій — це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони не зловживатимуть нею.
Нагадаємо, українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму.
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