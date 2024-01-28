Сегодня День утверждения Государственного Флага Украины - что известно - 28 января праздник

Флаг Украины. Фото: Википедия

Сегодня, 28 января, День утверждения Государственного флага Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтое знамя как Государственный флаг Украины. Решение ознаменовало важный момент для страны, долгое время боровшейся за свою независимость.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о празднике 28 января

28 января в 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном флаге Украины".

"Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3", — именно эта дефиниция была утверждена Постановлением Верховной Рады Украины №2067-ХХ1 от 28 января 1992 года.

К слову, украинский флаг изменил несколько цветов, прежде чем прийти к привычной сине-желтой окраске: он был и красным, и малиновым, и даже красно-синим.

В 1918 году Центральная Рада во главе с Михаилом Грушевским приняла Закон о государственном флаге Украинской Народной Республики, который был желто-синим (желтый — сверху, синий — снизу).

Его значение было следующим:

желтый, золотой — символизировал Творца, Бога-Отца, Высшую Духовность;

синий — это все земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они не будут злоупотреблять ею.

Напомним, украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму.