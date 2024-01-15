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Скільки техніки РФ знищила "Армія дронів" за тиждень, — Федоров назвав вражаючі цифри

15 січня 2024 19:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки техніки РФ знищила "Армія дронів" за тиждень, — Федоров назвав вражаючі цифри
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото ілюстративне: Facebook Михайла Федорова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, скільки  російської військової техніки вдалося знищити та завдати критичних ушкоджень завдяки "Армії дронів". За наведеними даними, за тиждень кількість знищеної російської військової інфраструктури та техніки в окремих випадках сягала понад 200 одиниць. 

Про це політик розповів у своєму Telegram-блозі.

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Скільки техніки РФ знищила "Армія дронів" за тиждень, — Федоров назвав вражаючі цифри
Звіт Михайла Федорова. Джерело: Telegram

Згідно зі звітом від політика, за тиждень від ударів ЗСУ постраждали:

  • 44 танки;
  • 65 бойових броньованих машин (бронеавтомобілів, БТР, БМП);
  • 8 САУ;
  • 33 польові гармати;
  • 2 системи ППО (у тому числі — ЗРК "Тор");
  • 59 одиниць спецтранспорту та вантажівок;
  • 10 систем РЕБ;
  • 258 опорних пунктів;
  • 3 склади з пальним та боєкомплектом;
  • 249 військовослужбовців;
  • 10 мінометів, ПТРК "Корнет" та важких станкових кулеметів;
  • 2 РСЗВ.

"За тиждень підрозділи БпЛА вразили ще 65 бойових броньованих машин, 33 гармати, 59 вантажівок та 249 російських окупантів", — надав додаткову інформацію міністр.

Нагадаємо, що не так давно Михайло Федоров повідомив, що наразі фахівці проводять тестування автономного наземного робота D-21-11. Він здатний виконувати розвідувальні завдання та брати участь в оборонних чи наступальних операціях.

Також політик розповів про створення проєктів цифрового рекрутингу до Збройних сил України. Він зосереджений на пошуку кандидатів для управління дронами.

Михайло Федоров
ЗСУ
Україна
дрони
війна в Україні

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