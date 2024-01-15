Сколько техники РФ уничтожила "Армия дронов" за неделю, — Федоров назвал впечатляющие цифры
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, сколько российской военной техники удалось уничтожить и нанести критические повреждения благодаря "Армии дронов". По приведенным данным, за неделю количество уничтоженной российской военной инфраструктуры и техники в отдельных случаях достигало более 200 единиц.
Об этом политик рассказал в своем Telegram-блоге.
Сколько техники РФ уничтожено за неделю
Согласно отчету от политика, через неделю от ударов ВСУ пострадали:
- 44 танка;
- 65 боевых бронированных машин (бронеавтомобилей, БТР, БМП);
- 8 САУ;
- 33 полевые пушки;
- 2 системы ПВО (в том числе - ЗРК "Тор");
- 59 единиц спецтранспорта и грузовиков;
- 10 систем РЭБ;
- 258 опорных пунктов;
- 3 склада с топливом и боекомплектом;
- 249 военнослужащих;
- 10 минометов, ПТРК "Корнет" и тяжелых станковых пулеметов;
- 2 РСЗО.
"За неделю подразделения БпЛА поразили еще 65 боевых бронированных машин, 33 орудия, 59 грузовиков и 249 российских оккупантов", — предоставил дополнительную информацию министр.
Напомним, что недавно Михаил Федоров сообщил, что в настоящее время специалисты проводят тестирование автономного наземного робота D-21-11. Он способен выполнять разведывательные задачи и участвовать в оборонительных или наступательных операциях.
Также политик рассказал о создании проектов цифрового рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Он сосредоточен на поиске кандидатов для управления дронами.
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