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Сколько техники РФ уничтожила "Армия дронов" за неделю, — Федоров назвал впечатляющие цифры

15 января 2024 19:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько техники РФ уничтожила "Армия дронов" за неделю, — Федоров назвал впечатляющие цифры
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото иллюстративное: Facebook Михаила Федорова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, сколько российской военной техники удалось уничтожить и нанести критические повреждения благодаря "Армии дронов". По приведенным данным, за неделю количество уничтоженной российской военной инфраструктуры и техники в отдельных случаях достигало более 200 единиц.

Об этом политик рассказал в своем Telegram-блоге.

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Отчет Михаила Федорова. Источник: Telegram

Согласно отчету от политика, через неделю от ударов ВСУ пострадали:

  • 44 танка;
  • 65 боевых бронированных машин (бронеавтомобилей, БТР, БМП);
  • 8 САУ;
  • 33 полевые пушки;
  • 2 системы ПВО (в том числе - ЗРК "Тор");
  • 59 единиц спецтранспорта и грузовиков;
  • 10 систем РЭБ;
  • 258 опорных пунктов;
  • 3 склада с топливом и боекомплектом;
  • 249 военнослужащих;
  • 10  минометов, ПТРК "Корнет" и тяжелых станковых пулеметов;
  • 2 РСЗО.

"За неделю подразделения БпЛА поразили еще 65 боевых бронированных машин, 33 орудия, 59 грузовиков и 249 российских оккупантов", — предоставил дополнительную информацию министр.

Напомним, что недавно Михаил Федоров сообщил, что в настоящее время специалисты проводят тестирование автономного наземного робота D-21-11. Он способен выполнять разведывательные задачи и участвовать в оборонительных или наступательных операциях.

Также политик рассказал о создании проектов цифрового рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Он сосредоточен на поиске кандидатов для управления дронами.

Михаил Федоров
ВСУ
Украина
дроны
война в Украине

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