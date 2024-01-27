Ситуація залишається напруженою — Закарпаття сколихнув землетрус

Сеймологи зафіксували землетрус. Фото: УНІАН

У Закарпатській області в Тячівській області стався землетрус. Зсув грунту охопив площу 10,5 гектарів.

Про це розповів голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

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Він розповів, що рух породи триває, оскільки ситуація залишається напруженою.

Микита запевнив, що внаслідок землетрусу життю та здоров'ю людей загрози немає, але вживаються заходи для запобігання і оперативного реагування на зміни обстановки у районі зсуву ґрунту.

"Уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань", — додав голова обласної державної адміністрації.

Раніше ми писали, що зранку, близько 11 години, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Також на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.