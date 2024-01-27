Ситуація залишається напруженою — Закарпаття сколихнув землетрус
У Закарпатській області в Тячівській області стався землетрус. Зсув грунту охопив площу 10,5 гектарів.
Про це розповів голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.
Що відомо про землетрус
Він розповів, що рух породи триває, оскільки ситуація залишається напруженою.
Микита запевнив, що внаслідок землетрусу життю та здоров'ю людей загрози немає, але вживаються заходи для запобігання і оперативного реагування на зміни обстановки у районі зсуву ґрунту.
"Уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань", — додав голова обласної державної адміністрації.
Раніше ми писали, що зранку, близько 11 години, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
Також на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.
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