Ситуация остается напряженной — Закарпатье всколыхнуло землетрясение

Сеймологи зафиксировали землетрясение. Фото: УНИАН

В Закарпатской области в Тячевской области произошло землетрясение. Оползень охватил площадь 10,5 гектаров.

Об этом рассказал глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Никита.

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Он рассказал, что движение породы продолжается, поскольку ситуация остается напряженной.

Никита заверил, что в результате землетрясения жизни и здоровью людей угрозы нет, но принимаются меры по предотвращению и оперативному реагированию на изменения обстановки в районе оползня.

"Уточнен план возможной эвакуации населения ближайшего населенного пункта и резервы для выполнения первоочередных задач", — добавил глава областной государственной администрации.

Ранее мы писали, что утром, около 11 часов, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Также на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.