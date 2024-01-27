Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Ситуация остается напряженной — Закарпатье всколыхнуло землетрясение arrow

Ситуация остается напряженной — Закарпатье всколыхнуло землетрясение

27 января 2024 02:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Ситуация остается напряженной — Закарпатье всколыхнуло землетрясение
Сеймологи зафиксировали землетрясение. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Закарпатской области в Тячевской области произошло землетрясение. Оползень охватил площадь 10,5 гектаров.

Об этом рассказал глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Никита.

Читайте также:

Что известно о землетрясении

Он рассказал, что движение породы продолжается, поскольку ситуация остается напряженной.

Никита заверил, что в результате землетрясения жизни и здоровью людей угрозы нет, но принимаются меры по предотвращению и оперативному реагированию на изменения обстановки в районе оползня.

"Уточнен план возможной эвакуации населения ближайшего населенного пункта и резервы для выполнения первоочередных задач", — добавил глава областной государственной администрации.

Ранее мы писали, что утром, около 11 часов, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Также на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

стихийное бедствие
землетрясение
Закарпатье
инцидент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме