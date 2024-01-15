Сирський розповів про контратаки і наступ ЗСУ на півдні

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Наразі українські військові проводять там контратаки.

Про це Олександр Сирський розповів для Reuters.

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"Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", — наголосив Сирський.

Він каже, що ворог намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Насамперед загарбники прагнуть встановити повний контроль над промисловим регіоном Донбасу. Там російське командування не зважає на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах.

За словами Сирського, українські військові застосовують тактику "активної оборони", тобто не дають окупантам спокою, шукаючи можливості завдати удару. Наразі бійці ЗСУ самі намагаються перехопити ініціативу.

Командувач Сухопутних військ розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це потрібно, аби зберегти боєприпаси та людей. Ймовірно, ворог також навчився реагувати і запобігати втратам.

"Наступальні дії на рівні батальйону — велика рідкість", — додав Сирський.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку Харківщини існує загроза активізації бойових дій. Однак вторгнення на територію регіону, зокрема з Бєлгорода, малоймовірне.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.