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Сырский рассказал о контратаках и наступлении ВСУ на юге

15 января 2024 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский рассказал о контратаках и наступлении ВСУ на юге
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. Сейчас украинские военные проводят там контратаки.

Об этом Александр Сырский рассказал для Reuters.

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"Россия надеется отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей, а украинские войска проводят небольшие контратаки в рамках так называемой "активной обороны", — подчеркнул Сырский.

Он говорит, что враг пытается перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Прежде всего захватчики стремятся установить полный контроль над промышленным регионом Донбасса. Там российское командование не учитывает значительные потери в живой силе и материально-технических средствах.

По словам Сырского, украинские военные применяют тактику "активной обороны", то есть не дают оккупантам покоя, ища возможности нанести удар. В настоящее время бойцы ВСУ сами пытаются перехватить инициативу.

Командующий Сухопутными войсками рассказал, что сейчас бои с обеих сторон ведутся в меньших масштабах. Это необходимо, чтобы сохранить боеприпасы и людей. Вероятно, враг также научился реагировать и предотвращать потери.

"Следующие действия на уровне батальона — большая редкость", — добавил Сырский.

Напомним, на Купянском направлении Харьковской области существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в частности из Белгорода, маловероятно.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Донбасс
война
ВСУ
Украина
Запорожская область
Херсонская область
оккупанты
Александр Сырский

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