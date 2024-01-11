Сырский показал, как ВСУ уничтожили десятки единиц техники и места скопления оккупантов

Российская техника перед точным ударом ВСУ. Фото: скриншот с видео

На Восточном направлении бойцы группы "Асгард" подразделения "Очі" уничтожили десятки техники и места скопления противника. Украинские бойцы ликвидировали еще захватчиков, которые ехали в автомобилях.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и показал видео.

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Сырский рассказал, что на Восточном направлении во взаимодействии с 24 ОМБр, 101 ОБРО ГШ ВСУ, 56 Омпбр бойцы группы "Асгард", подразделения "Очі" ударными БпЛА уничтожили десятки единиц вражеской техники.

"За последние дни было поражено: 18 единиц автомобильной техники противника, пять единиц ББМ, пять единиц крупной автомобильной техники, семь мест скопления противника", — говорится в сообщении.

Другие успехи Сил обороны

Недавно на Южном направлении бойцы Сил специальных операций с HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепок". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.

Кроме того, бойцы ССО также показали, как уничтожили российскую штурмовую группу на Авдеевском направлении. Военные рассказали, что с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением воины постоянно мониторят наиболее опасные направления.

А 3 января в Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовый разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.

Напомним, в первый день нового года под Купянском украинские бойцы уничтожили пункт наблюдения врага с помощью ударных дронов.