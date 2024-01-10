ТОП 3 найгучніших скандалів з представниками ТЦК — відео

Представники ТЦК з чоловіком на вулиці. Фото:

Сьогодні Україна живе в умовах воєнного стану через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія ще у 2022 році. У цей період виникають певні проблеми і гучні скандали, які пов’язані з процесом мобілізації і викликають в українців неабияке обурення.

Новини.LIVE зібрав найгучніші скандали, які пов'язані з військкоматами України.

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На Хмельниччині ТЦК забрав чоловіка з лікарні

Наприкінці минулого року до мережі потрапили кадри з Хмельницької області, де військкоми намагалися примусово забрати чоловіка з лікарні. На відео можна помітити, як чоловік пояснював представникам ТЦК, що хоче пройти огляд у лікарів та отримати дозвіл на обстеження.

Він стверджував, що не ухиляється від служби в армії та обіцяє наступного дня прийти до військкомату. Працівники ТЦК викручували йому руки і намагалися забрати з лікарні. А пізніше стало відомо, що у чоловіка стався гіпертонічний криз.

Поруч із ними стояв працівник правоохоронної служби, який жодним чином не відреагував на цю ситуацію.

В Одесі працівники ТЦК не змогли затягнути чоловіка до автобуса

Не так давно в Одесі працівники ТЦК хотіли силою затягнути чоловіка до автобуса, щоб доставити його до військкомату. Втім, це відбувалося недовго, адже військкоми неочікувано кинули цю ідею та відмовилися від своїх дій.

Дивлячись на відео, зробити це працівникам ТЦК довелося через перехожого, який поцікавився законністю їхньої діяльності та звернувся до чоловіка з пропозицією викликати правоохоронну службу. Чоловік, якого намагалися затягнути до буса, погодився на це.

У свою чергу, військкоми поговорили одне з одним, після чого поїхали далі. Але перехожий не зупинився і намагався поцікавитися у представників ТЦК, куди вони їдуть, однак, їхній бус вже поїхав.

У Львові військкоми силоміць "запакували" чоловіка до автобуса

Минулого року в соціальних мережах з’явилося скандальне відео, яке було зняте у Львові. У ролику представники ТЦК примусово заводять чоловіка до мікроавтобуса на очах у перехожих. Вони почали кричати, що ТЦК не має право це робити, втім, люди у військовій формі не зважали на ці слова.

У цей момент на телефон знімала відео одна дівчина, яка намагалася отримати докази таких дій ТЦК. Але один з військкомів підійшов до неї та забрав смартфон.

Нагадаємо, ми писали про те, що в одному з тролейбусів Одеси виник конфлікт між чоловіком і представниками ТЦК.

Раніше ми розповідали про те, що до мережі потрапило скандальне відео конфлікту за участі військкомів.

Також ми повідомляли про те, чи роздають повістки на блокпостах Київщини насправді.