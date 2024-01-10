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Насильно упаковывали в бусы — ТОП-3 самых громких скандалов с ТЦК

10 января 2024 17:43
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
ТОП-3 самых громких скандалов с представителями ТЦК — видео
Представители ТЦК с мужчиной на улице. Фото:
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Сегодня Украина живет в условиях военного положения из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия еще в 2022 году. В этот период возникают определенные проблемы и громкие скандалы, связанные с процессом мобилизации и вызывающие у украинцев большое возмущение.

Новини.LIVE собрал самые громкие скандалы, связанные с военкоматами Украины.

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В Хмельницкой области ТЦК забрал мужчину из больницы

В конце прошлого года в сеть попали кадры из Хмельницкой области, где военкомы пытались принудительно забрать мужчину из больницы. На видео можно заметить, как мужчина объяснял представителям ТЦК, что хочет пройти осмотр у врачей и получить разрешение на обследование.

Он утверждал, что не уклоняется от службы в армии и обещает на следующий день прийти в военкомат. Работники ТЦК выкручивали ему руки и пытались забрать из больницы. А позже стало известно, что у мужчины случился гипертонический криз. 

Рядом с ними стоял работник правоохранительной службы, который никак не отреагировал на эту ситуацию.

В Одессе работники ТЦК не смогли затащить мужчину в автобус

Не так давно в Одессе работники ТЦК хотели силой затащить мужчину в автобус, чтобы доставить его в военкомат. Впрочем, это происходило недолго, ведь военные неожиданно бросили эту идею и отказались от своих действий.

Смотря на видео, сделать это работникам ТЦК пришлось из-за прохожего, который поинтересовался законностью их деятельности и обратился к мужчине с предложением вызвать правоохранительную службу. Человек, которого пытались затащить в бус, согласился на это.

В свою очередь, военные поговорили друг с другом, после чего поехали дальше. Но прохожий не остановился и пытался поинтересоваться у представителей ТЦК, куда они едут, однако, их бус уже уехал.

Во Львове военкомы силой "запаковали" мужчину в автобус

В прошлом году в социальных сетях появилось скандальное видео, снятое во Львове. В ролике представители ТЦК принудительно заводят мужчину в микроавтобус на глазах у прохожих. Они начали кричать, что ТЦК не имеет права это делать, впрочем, люди в военной форме не обращали внимание на эти слова.

В этот момент на телефон снимала видео одна девушка, которая пыталась получить доказательства таких действий ТЦК. Но один из военкомов подошел к ней и забрал смартфон.

Напомним, мы писали о том, что в одном из троллейбусов Одессы возник конфликт между мужчиной и представителями ТЦК.

Ранее мы рассказывали о том, что в сеть попало скандальное видео конфликта с участием военнослужащих.

Также мы сообщали о том, раздают ли повестки на блокпостах Киевской области на самом деле.

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