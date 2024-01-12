Вибухи в Херсоні зараз 12 січня — ворожий обстріл РФ

Сильні вибухи в Херсоні — ворожий обстріл РФ
12 січня 2024 23:02
оновлено: 23:17
Сильні вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Херсоні зараз, 12 січня, прогриміли близько 22:50. Вони є наслідком російської атаки на місто.
Про це повідомляють соцмережі.
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Зазначається, що в Херсоні пролунали вибухи.
Оновлено 23:13. Один із телеграм-каналів попереджав про пуски КАБ на Херсонську область, що ймовірно передувало вибухам.
Наразі в Херсонській області скасовули повітряну тривогу.
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