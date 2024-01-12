Вибухи в Херсоні зараз 12 січня — ворожий обстріл РФ

Сильні вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Херсоні зараз, 12 січня, прогриміли близько 22:50. Вони є наслідком російської атаки на місто.

Про це повідомляють соцмережі.

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Зазначається, що в Херсоні пролунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "РБК-Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "24 Канал. Новини Україна"

Оновлено 23:13. Один із телеграм-каналів попереджав про пуски КАБ на Херсонську область, що ймовірно передувало вибухам.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналів "Чому тривога. Радар" і "Ху*вый Херсон"

Наразі в Херсонській області скасовули повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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