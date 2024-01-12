Сильные взрывы в Херсоне - вражеский обстрел РФ
12 января 2024 23:02
обновлено: 23:17
Сильные взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Херсоне сейчас, 12 января, прогремели около 22:50. Они являются следствием российской атаки на город.
Об этом сообщают соцсети .
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Отмечается, что в Херсоне раздались взрывы.
Обновлено 23:13. Один из телеграмм-каналов предупреждал о пусках КАБ на Херсонскую область, что, вероятно, предшествовало взрывам.
В Херсонской области отменили воздушную тревогу.
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