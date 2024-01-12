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Сильные взрывы в Херсоне - вражеский обстрел РФ

12 января 2024 23:02
обновлено: 23:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Херсоне - вражеский обстрел РФ
Сильные взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас, 12 января, прогремели около 22:50. Они являются следствием российской атаки на город.

Об этом сообщают соцсети .

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Отмечается, что в Херсоне раздались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "РБК-Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "РБК-Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал. Новости Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал. Новости Украина"

Обновлено 23:13. Один из телеграмм-каналов предупреждал о пусках КАБ на Херсонскую область, что, вероятно, предшествовало взрывам.

Скриншот сообщения из телеграмм-каналов "Почему тревога. Радар" и "Ху*вый Херсон"
Скриншот сообщения из телеграмм-каналов "Почему тревога. Радар" и "Ху*вый Херсон"

В Херсонской области отменили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 12 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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