Сильные взрывы в Херсоне - вражеский обстрел РФ

Сильные взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Херсоне сейчас, 12 января, прогремели около 22:50. Они являются следствием российской атаки на город.

Об этом сообщают соцсети .

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Отмечается, что в Херсоне раздались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "РБК-Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал. Новости Украина"

Обновлено 23:13. Один из телеграмм-каналов предупреждал о пусках КАБ на Херсонскую область, что, вероятно, предшествовало взрывам.

Скриншот сообщения из телеграмм-каналов "Почему тревога. Радар" и "Ху*вый Херсон"

В Херсонской области отменили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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