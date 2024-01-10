Ветеран АТО объяснил, что будет на войне с мужчинами, которых мобилизовали насильно

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Getty Images

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину многие мужчины и женщины добровольно встали на защиту Родины. Возле ТЦК можно было наблюдать огромные очереди тех, кто готов бороться против оккупантов. Но сейчас картина несколько иная. Определенный процент военнообязанных мужчин по разным причинам пытается избежать мобилизации.

Но, что ждет на фронте уклонистов, которых призвали принудительно, и есть ли армии польза от таких бойцов, на эти вопросы ответил ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий, пишет ТСН.

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Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: project.liga.net

Так, бывший военный прокомментировал распространенное мнение, что якобы принудительно мобилизованные только вредят войску и являются плохими солдатами без мотивации, подверженные дезертирству или бегству.

Опираясь на свой опыт, Дикий заметил, что не хотеть на войну и бояться смерти — это нормально. Но даже мужчины, попавшие на фронт против своей воли, очень часто становятся хорошими воинами.

По его словам, война — "ужасная кузница, которая выкует защитников из очень разных людей".

"Вчерашний уклонист, которого выловили и принудительно привлекли к войску, после первого шока прибывает на фронт совершенно подавленный и растерянный. А там — совсем другая жизнь, совершенно отличная от всего его предыдущего опыта. И в этой жизни вдруг совсем по-другому выстраиваются приоритеты, меняется шкала важного и второстепенного. Страх опозориться перед друзьями в окопе становится экзистенциальным, и мотивирует в моменты слабости", — говорит Дикий.

Тем не менее ветеран АТО отметил, что обычно положительные "метаморфозы" происходят не со всеми и есть действительно те, кто могут принести больше вреда, чем пользы как себе, так и армии в целом.

Дикий подчеркнул, что дезертирующие, спивающиеся или совершающие суицид — также часть страшной военной реальности, которую следует осознавать.

"Но первый путь, из принудительно мобилизованного труса в рыцари-защитники, проходят гораздо больше бойцов, и именно его следует считать типичным", — подчеркнул бывший военный.

Евгений Дикий также добавил, что у каждой нации достаточно ограниченный процент пассионариев — потенциальных добровольцев. Пассионариев всегда меньшинство, и это нормально. Но ни одна война не была выиграна исключительно добровольцами, поэтому принудительная мобилизация все равно должна быть.

"К сожалению, ни одна большая война никогда в истории не выигрывалась исключительно силами добровольцев. Здесь работают законы больших чисел — против мобилизованной массы приходится выставлять такую же мобилизованную массу... То есть без тех, кого государство мобилизует недобровольно, мы просто физически не продержимся", — отметил эксперт.

Ранее психологиня Центра травмотерапии ОО "Форпост" Олеся Ольховик рассказала, что побуждает украинских мужчин прятаться от мобилизации.

Напомним, мы писали, как мужчины пытаются сбежать из Украины с помощью липовых справок и псевдоволонтерства.

Также мы информировали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.