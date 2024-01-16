Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — що це, як отримати, термін дії

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zhmerynka.city

В Україні діють правила військового обліку, відповідно до яких кожен військовозобов'язаний, призовник, резервіст та військовослужбовець повинен мати військово-обліковий документ. Як правило, таким документом є військовий квиток. Проте, у випадку військовозобов'язаних не рідко видається тимчасове посвідчення.

Що це за документ, яку інформацію він повинен містити, як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та який термін його дії, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти ICTV".

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Що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Слід зауважити, що даний документ з'явився в Україні лише 2017 року. Він був затверджений Наказом Міністерства оборони України № 610 "Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного".

Як і військовий квиток, тимчасове посвідчення є документом, що посвідчує військовозобов’язану особу та визначає належність власника до виконання військового обов’язку.

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного у затвердженій його формі та порядку про нього — не прописаний.

Хто може отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їхніх особових справ);

втратили військові квитки (до отримання);

не проходили військову службу або навчальні збори та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

прибули з місць позбавлення волі;

військовозобов’язаним-жінкам.

Що повинно містити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

У вищезгаданому наказі Міноборони зазначається, що документ маж бути виготовлений з цупкого паперу і мати розмір 145х210 мм.

На лицьовому боці тимчасового посвідчення розміщують:

номер документу;

фотокартку власника розміром 35х45 мм;

ПІБ власника.

Крім того, мають бути заповнені такі графи:

дата народження;

військове звання;

склад;

профіль;

військово-облікова спеціальність;

категорія;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

Зарахування у запас;

необхідність у повторному медичному огляді;

причина видачі посвідчення.

На зворотному боці документа повинні міститися:

дані антропометричних вимірів;

особливі відмітки;

відмітки про військовий облік;

підпис військового комісара;

печатка;

дата;

підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку.

Вигляд тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Скриншот з сайту Міноборони

Як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Бланки тимчасових посвідчень виготовляються:

міськими, районними ТЦК та СП;

підрозділами Служби зовнішньої розвідки України;

відповідними органами Служби безпеки України.

Видача, як і вилучення, тимчасових посвідчень проводиться лише у порядку, встановленому для військових квитків, що визначено Міноборони України, СЗРУ та СБУ для військовозобов’язаних, які там стоять на обліку.

За словами адвоката, саме ТЦК ставлять на військовий облік чоловіків і видають військово-облікові документи. Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК.

Реєстрація вказаного документу здійснюється у діловодстві за книгами обліку вихідних документів. Тимчасові посвідчення ТЦК та СП можуть також видавати в тому разі, якщо немає бланків військових квитків.

Відповідальність за псування тимчасового посвідчення військовозобов'язаного

За псування або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило втрату їх, передбачена адміністративна відповідальність. Це штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 до 1 700 грн).

Якщо документи втрачені повторно протягом року або в особливий період — штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше ми писали, який вигляд повинен мати військовий квиток, як заповнюється документ і що означає кожен пункт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українцям слід знати про ТЦК та СП.

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