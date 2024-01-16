Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — що це, як отримати, термін дії

Що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і хто повинен його отримати
В Україні діють правила військового обліку, відповідно до яких кожен військовозобов'язаний, призовник, резервіст та військовослужбовець повинен мати військово-обліковий документ. Як правило, таким документом є військовий квиток. Проте, у випадку військовозобов'язаних не рідко видається тимчасове посвідчення.
Що це за документ, яку інформацію він повинен містити, як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та який термін його дії, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти ICTV".
Що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного
Слід зауважити, що даний документ з'явився в Україні лише 2017 року. Він був затверджений Наказом Міністерства оборони України № 610 "Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного".
Як і військовий квиток, тимчасове посвідчення є документом, що посвідчує військовозобов’язану особу та визначає належність власника до виконання військового обов’язку.
Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного
Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного у затвердженій його формі та порядку про нього — не прописаний.
Хто може отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного
Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:
- взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їхніх особових справ);
- втратили військові квитки (до отримання);
- не проходили військову службу або навчальні збори та не мають військово-облікової спеціальності;
- визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);
- прибули з місць позбавлення волі;
- військовозобов’язаним-жінкам.
Що повинно містити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного
У вищезгаданому наказі Міноборони зазначається, що документ маж бути виготовлений з цупкого паперу і мати розмір 145х210 мм.
На лицьовому боці тимчасового посвідчення розміщують:
- номер документу;
- фотокартку власника розміром 35х45 мм;
- ПІБ власника.
Крім того, мають бути заповнені такі графи:
- дата народження;
- військове звання;
- склад;
- профіль;
- військово-облікова спеціальність;
- категорія;
- придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;
- Зарахування у запас;
- необхідність у повторному медичному огляді;
- причина видачі посвідчення.
На зворотному боці документа повинні міститися:
- дані антропометричних вимірів;
- особливі відмітки;
- відмітки про військовий облік;
- підпис військового комісара;
- печатка;
- дата;
- підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку.
Як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного
Бланки тимчасових посвідчень виготовляються:
- міськими, районними ТЦК та СП;
- підрозділами Служби зовнішньої розвідки України;
- відповідними органами Служби безпеки України.
Видача, як і вилучення, тимчасових посвідчень проводиться лише у порядку, встановленому для військових квитків, що визначено Міноборони України, СЗРУ та СБУ для військовозобов’язаних, які там стоять на обліку.
За словами адвоката, саме ТЦК ставлять на військовий облік чоловіків і видають військово-облікові документи. Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК.
Реєстрація вказаного документу здійснюється у діловодстві за книгами обліку вихідних документів. Тимчасові посвідчення ТЦК та СП можуть також видавати в тому разі, якщо немає бланків військових квитків.
Відповідальність за псування тимчасового посвідчення військовозобов'язаного
За псування або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило втрату їх, передбачена адміністративна відповідальність. Це штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 до 1 700 грн).
Якщо документи втрачені повторно протягом року або в особливий період — штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Раніше ми писали, який вигляд повинен мати військовий квиток, як заповнюється документ і що означає кожен пункт.
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