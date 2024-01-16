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Что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить

16 января 2024 22:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Временное удостоверение военнообязанного — что это, как получить, срок действия
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: zhmerynka.city
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине действуют правила военного учета, согласно которым каждый военнообязанный, призывник, резервист и военнослужащий должны иметь военно-учетный документ. Как правило, таким документом есть военный билет. Однако в случае военнообязанных нередко выдается временное удостоверение.

Что это за документ, какую информацию он должен содержать, как получить временное удостоверение военнообязанного и каков срок его действия, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Факты ICTV".

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Что такое временное удостоверение военнообязанного

Следует отметить, что данный документ появился в Украине только в 2017 году. Он был утвержден Приказом Министерства обороны Украины №610 "О временном удостоверении военнообязанного".

Как и военный билет, временное удостоверение является документом, удостоверяющим военнообязанное лицо и определяющим принадлежность владельца к исполнению воинского долга.

Срок действия временного удостоверения военнообязанного

Срок действия временного удостоверения военнообязанного в утвержденной его форме и порядке о нем не прописан.

Кто может получить временное удостоверение военнообязанного

Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:

  • взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
  • потеряли военные билеты (до получения);
  • не проходили военную службу или учебное сборы и не имеют военно-учетной специальности;
  • признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время на военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);
  • прибыли из мест лишения свободы;
  • военнообязанным женщинам. 

Что должно содержать временное удостоверение военнообязанного

В указанном приказе Минобороны отмечается, что документ должен быть изготовлен из плотной бумаги и иметь размер 145х210 мм.

На лицевой стороне временного удостоверения размещают:

  • номер документа;
  • фотографию владельца размером 35х45 мм;
  • ФИО владельца.

Кроме того, должны быть заполнены следующие графы:

  • дата рождения;
  • воинское звание;
  • состав;
  • профиль;
  • военно-учетная специальность;
  • категория;
  • пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
  • зачисление в запас;
  • необходимость в повторном медицинском осмотре;
  • причина выдачи удостоверения.

На оборотной стороне документа должны содержаться:

  • данные антропометрических измерений;
  • особые отметки;
  • отметки о военном учете;
  • подпись военного комиссара;
  • печать;
  • дата;
  • подпись владельца об ознакомлении с правилами военного учета.

 

Как выглядит временное удостоверение военнообязанного
Вид временного удостоверения военнообязанного. Скриншот с сайта Минобороны

Как получить временное удостоверение военнообязанного

Бланки временных удостоверений производятся:

  • городскими, районными ТЦК и СП;
  • подразделениями Службы внешней разведки Украины;
  • соответствующими органами Службы Украины.

Выдача, как и изъятие, временных удостоверений производится только в порядке, установленном для военных билетов, что определено Минобороны Украины, СВРУ и СБУ для стоящих на учете военнообязанных.

По словам адвоката, именно ТЦК ставят на военный учет мужчин и выдают военно-учетные документы. Заменить временное удостоверение или восстановить утраченное можно только в ТЦК.

Регистрация указанного документа производится в делопроизводстве по книгам учета исходных документов. Временные удостоверения ТЦК и СП могут также выдаваться в том случае, если нет бланков военных билетов.

Ответственность за порчу временного удостоверения военнообязанного

За порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность. Это штраф от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 до 1 700 грн).

Если документы потеряны повторно в течение года или в особый период — штраф от пятидесяти до не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее мы писали, как должен выглядеть военный билет, как заполняется документ и что означает каждый пункт.

Напомним, мы сообщали, что украинцам следует знать о ТЦК и СП.

Также мы информировали, как украинцам получить отсрочку от мобилизации.

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документы
ТЦК и СП
военнообязанные

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