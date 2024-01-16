Временное удостоверение военнообязанного — что это, как получить, срок действия

Что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить
В Украине действуют правила военного учета, согласно которым каждый военнообязанный, призывник, резервист и военнослужащий должны иметь военно-учетный документ. Как правило, таким документом есть военный билет. Однако в случае военнообязанных нередко выдается временное удостоверение.
Что это за документ, какую информацию он должен содержать, как получить временное удостоверение военнообязанного и каков срок его действия, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Факты ICTV".
Что такое временное удостоверение военнообязанного
Следует отметить, что данный документ появился в Украине только в 2017 году. Он был утвержден Приказом Министерства обороны Украины №610 "О временном удостоверении военнообязанного".
Как и военный билет, временное удостоверение является документом, удостоверяющим военнообязанное лицо и определяющим принадлежность владельца к исполнению воинского долга.
Срок действия временного удостоверения военнообязанного
Срок действия временного удостоверения военнообязанного в утвержденной его форме и порядке о нем не прописан.
Кто может получить временное удостоверение военнообязанного
Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:
- взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
- потеряли военные билеты (до получения);
- не проходили военную службу или учебное сборы и не имеют военно-учетной специальности;
- признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время на военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);
- прибыли из мест лишения свободы;
- военнообязанным женщинам.
Что должно содержать временное удостоверение военнообязанного
В указанном приказе Минобороны отмечается, что документ должен быть изготовлен из плотной бумаги и иметь размер 145х210 мм.
На лицевой стороне временного удостоверения размещают:
- номер документа;
- фотографию владельца размером 35х45 мм;
- ФИО владельца.
Кроме того, должны быть заполнены следующие графы:
- дата рождения;
- воинское звание;
- состав;
- профиль;
- военно-учетная специальность;
- категория;
- пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
- зачисление в запас;
- необходимость в повторном медицинском осмотре;
- причина выдачи удостоверения.
На оборотной стороне документа должны содержаться:
- данные антропометрических измерений;
- особые отметки;
- отметки о военном учете;
- подпись военного комиссара;
- печать;
- дата;
- подпись владельца об ознакомлении с правилами военного учета.
Как получить временное удостоверение военнообязанного
Бланки временных удостоверений производятся:
- городскими, районными ТЦК и СП;
- подразделениями Службы внешней разведки Украины;
- соответствующими органами Службы Украины.
Выдача, как и изъятие, временных удостоверений производится только в порядке, установленном для военных билетов, что определено Минобороны Украины, СВРУ и СБУ для стоящих на учете военнообязанных.
По словам адвоката, именно ТЦК ставят на военный учет мужчин и выдают военно-учетные документы. Заменить временное удостоверение или восстановить утраченное можно только в ТЦК.
Регистрация указанного документа производится в делопроизводстве по книгам учета исходных документов. Временные удостоверения ТЦК и СП могут также выдаваться в том случае, если нет бланков военных билетов.
Ответственность за порчу временного удостоверения военнообязанного
За порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность. Это штраф от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 до 1 700 грн).
Если документы потеряны повторно в течение года или в особый период — штраф от пятидесяти до не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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