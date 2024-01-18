Як мобілізованому зібратися на війну — список необхідних речей, ліків, їжі

Військовий проходить курс гірської підготовки, січень 2021 рік. Фото: armyinform.com

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала росія, триває вже майже два роки. До лав ЗСУ потрапляють, як люди з військовим досвідом, так і ті, що нічого не знають про військову службу та не мають бойових навичок. Кожен мобілізований обов'язково проходить навчання. Також держава забезпечує військових необхідними речами та продовольством. Проте, все ж є деякі речі, незамінні на війні, про які необхідно подбати самостійно.

Що потрібно купити та зібрати новобранцю на фронт, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як радять українські військові з великим бойовим досвідом, якщо вас мобілізували до війська взимку, то варто придбати зимовий спальник. При виборі звертайте особливу увагу на якість та компактність. Також варто подбати про якісну термобілизну, як літню так і зимову.

Завжди потрібні військовому такі базові речі як шкарпетки, спідня білизна, футболки. Їх видають і нормальної якості, проте, часто цієї кількості може бути недостатньо. Тож, краще зробити ще й свій запас.

Такі речі як фліска, каска, форма літня або зимова, взуття літнє або зимове військовим видають. Але далі за бажанням військовий може докупити собі такі речі.

Що необхідно скласти на фронт — список необхідних речей

Обладнання (амуніція):

плитоноска;

мотузка;

розгрузка/бойовий пояс;

шолом;

наколінники/налокітники;

аптечка бойова;

аптечка розширена;

тактичний рюкзак;

баул;

протигаз;

окуляри.

Техніка та інструменти:

павербанки;

телефон;

шнури, зарядні, продовжувач/трійник;

ніж, мультитул;

лопатка мала;

лопата саперна, пилка, сокира;

ліхтарики;

батарейки;

голка, нитки;

суперклей;

манікюрні ножиці;

бінокль.

Речі для догляду, сну та їжі:

газовий пальник, балони;

фляга;

чашка, тарілка, прибори;

ніж, мультитул;

туристичні фільтри для води;

гідратор (питна система для рюкзака);

сірники, запальнички;

маленькі та великі сміттєві пакети;

вітаміни;

зубна паста та щітки в компактному чохлі для зручності;

бритва, крем для гоління (за бажанням)

мило туалетне (2-3 шматки) та господарське мило (1-2 шматки);

креми для рук, обличчя;

антибактеріальний спрей для додаткового захисту;

пачки сухих та вологих серветок;

рушник;

каремат.

Також при собі бажано мати водонепроникний пакет з документами.

Як скласти аптечку мобілізованому

Бажано мати при собі аптечку з такими засобами:

засіб від комарів та інших комах;

таблетки від діареї;

лікі від застуди, температури;

особисті ліки та рецепти, які необхідні;

антибіотики для екстрених ситуацій;

протибактеріальні препарати для екстрених ситуацій;

активоване вугілля для очищення організму;

знеболювальні та жарознижувальні препарати;

судинозвужувальні краплі для носа та лейкопластир для обробки мозолів.

Що брати на війну з їжі — список

Про всяк випадок можна взяти продукти, які можуть знадобитися на війні:

висококалорійна їжа (шоколад, згущене молоко, енергетичні батончики тощо);

сухофрукти та горіхи;

чай;

кава;

сіль;

цукор;

консервовані продукти;

хлібці, галети.

Додамо, важливо розуміти, що остаточний перелік залежить від умов, роду військ та пори року.

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