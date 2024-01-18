Как мобилизованному собраться на войну — список необходимых вещей, лекарств, еды

Военный проходит курс горной подготовки, январь 2021 год. Фото: armyinform.com

Полномасштабная война в Украине, которую развязала россия, длится уже почти два года. В ряды ВСУ попадают, как люди с военным опытом, так и те, кто ничего не знает о военной службе и не имеет боевых навыков. Каждый мобилизованный обязательно проходит обучение. Также государство снабжает военных необходимыми вещами и продовольствием. Тем не менее есть некоторые вещи, незаменимые на войне, о которых необходимо позаботиться самостоятельно.

Что нужно купить и собрать новобранцу на фронт, рассказываем далее в материале.

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Как советуют украинские военные с большим боевым опытом, если вас мобилизовали в армию зимой, то стоит купить зимний спальник. При выборе обращайте особое внимание на качество и компактность. Также стоит позаботиться о качественном термобелье, как летнем, так и зимнем.

Всегда нужны военному такие базовые вещи как носки, нижнее белье, футболки. Их выдают и нормального качества, однако часто этого количества может быть недостаточно. Так что лучше сделать еще и свой запас.

Такие вещи как флиска, каска, форма летняя или зимняя, обувь летняя или зимняя военным выдают. Но дальше, по желанию, военный может докупить себе такие вещи.

Что необходимо собрать на фронт — список необходимых вещей

Оборудование (амуниция):

плитоноска;

веревка;

разгрузка/боевой пояс;

шлем;

наколенники/налокотники;

аптечка боевая;

аптечка расширенная;

тактический рюкзак;

баул;

противогаз;

очки.

Техника и инструменты:

павербанки;

телефон;

шнуры, зарядные, удлинитель/тройник;

нож, мультитул;

лопатка маленькая;

лопата саперная, пилка, топор;

фонарики;

батарейки;

игла, нити;

суперклей;

маникюрные ножницы;

бинокль.

Вещи для ухода, сна и еды:

газовая горелка, баллоны;

фляга;

чашка, тарелка, приборы;

нож, мультитул;

туристические фильтры для воды;

гидратор (питьевая система для рюкзака);

спички, зажигалки;

маленькие и крупные мусорные пакеты;

витамины;

зубная паста и щетки в компактном чехле для удобства;

бритва, крем для бритья (по желанию)

мыло туалетное (2-3 куска) и хозяйственное мыло (1-2 куска);

кремы для рук, лица;

антибактериальный спрей для дополнительной защиты;

пачки сухих и влажных салфеток;

полотенце;

каремат.

Также при себе лучше иметь водонепроницаемый пакет с документами.

Как собрать аптечку мобилизованному

Желательно иметь при себе аптечку с такими средствами:

средство от комаров и других насекомых;

таблетки от диареи;

лекарства от простуды, температуры;

личные лекарства и рецепты, которые необходимы;

антибиотики для экстренных ситуаций;

противобактериальные препараты для экстренных ситуаций;

активированный уголь для очищения организма;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

сосудосуживающие капли для носа и лейкопластырь для обработки мозолей.

Что брать на войну с еды

На всякий случай можно взять продукты, которые могут понадобиться на войне:

высококалорийная пища (шоколад, сгущенка, энергетические батончики и т.п.);

сухофрукты и орехи;

чай;

кофе;

соль;

сахар;

консервированные продукты;

хлебцы, галеты.

Добавим, важно понимать, что окончательный перечень зависит от условий, рода войск и времени года.

Ранее мы говорили, какие документы и данные обязательно должны иметь родственники и близкие военного.

Напомним, мы писали, куда обращаться попавшим в плен родственникам военного.

Также мы сообщали, как действовать, если военный долгое время не выходит на связь и куда обращаться, когда защитник пропал без вести.