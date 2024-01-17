Повітряна тривога зараз 17 січня — які області атакують шахеди

"Шахеди" атакують Україну — повітряна тривога в низці областей
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, охопила кілька областей. Під загрозою ударних безпілотників Дніпропетровська, Херсонська та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 17 січня
Військові зафіксували ворожі шахеди на заході Дніпропетровської області. БпЛА продовжують рухатися на північний захід.
Також є загроза для Миколаївської та Кіровоградської областей.
Таким чином станом на 00:12 почервоніли такі області:
Оновлено 00:20. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про акустичну присутність безпілотника на лівому березі Херсонської області. Також зафіксовано один БпЛА в Кіровоградській.
Оновлено 00:33. Повітряні сили попереджають про курс безпілотників на Кропивницький Кіровоградської області.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!