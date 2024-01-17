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"Шахеди" атакують Україну — повітряна тривога в низці областей

17 січня 2024 00:06
оновлено: 00:35
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 17 січня — які області атакують шахеди
Безпілотник летить повітряним простором. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, охопила кілька областей. Під загрозою ударних безпілотників Дніпропетровська, Херсонська та інші. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 17 січня 

Військові зафіксували ворожі шахеди на заході Дніпропетровської області. БпЛА продовжують рухатися на північний захід.

Також є загроза для Миколаївської та Кіровоградської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином станом на 00:12 почервоніли такі області:

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:20. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про акустичну присутність безпілотника на лівому березі Херсонської області. Також зафіксовано один БпЛА в Кіровоградській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 00:33. Повітряні сили попереджають про курс безпілотників на Кропивницький Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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