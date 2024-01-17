Воздушная тревога сейчас 17 января – какие области атакуют шахеды

"Шахеды" атакуют Украину - воздушная тревога в ряде областей
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, охватила несколько областей. Под угрозой ударных беспилотников Днепропетровск, Херсон и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 17 января
Военные зафиксировали вражеские шахеды на западе Днепропетровской области. БпЛА продолжают двигаться к северо-западу.
Также существует угроза для Николаевской и Кировоградской областей.
Таким образом, по состоянию на 00:12 покраснели следующие области:
Обновлено 00:20. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об акустическом присутствии беспилотника на левом берегу Херсонской области. Также зафиксирован один БПЛА в Кировоградской.
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