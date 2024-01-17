Воздушная тревога сейчас 17 января – какие области атакуют шахеды

Беспилотник летит воздушным пространством. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, охватила несколько областей. Под угрозой ударных беспилотников Днепропетровск, Херсон и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 17 января

Военные зафиксировали вражеские шахеды на западе Днепропетровской области. БпЛА продолжают двигаться к северо-западу.

Также существует угроза для Николаевской и Кировоградской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, по состоянию на 00:12 покраснели следующие области:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:20. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об акустическом присутствии беспилотника на левом берегу Херсонской области. Также зафиксирован один БПЛА в Кировоградской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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