Сертифікати військовозобов'язаних та мобілізація жінок — ефір Новини.LIVE

Військовослужбовці жінки. Фото: rubryka

В Україні планують запровадити новий документ у рамках процесу мобілізації. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 8:00 за посиланням.

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У рамках процесу мобілізації в Україні збираються впровадити сертифікати військовозобов'язаних — для громадян від 27 до 60 років.

Водночас під час ефіру обговорять пропозицію народної депутатки від "Голосу" Інни Совсун мобілізувати жінок нарівні з чоловіками.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

експерт з міжнародної економіки Іван Ус;

дипломат та Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

народний депутат України Олег Дунда;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

Нагадаємо, що народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун запропонувала мобілізувати всіх жінок до лав ЗСУ. Вона заявила, що мова йде про службу не тільки безпосередньо на фронті, а й у тилу, і наголосила, що захист України не має цілком лежати на плечах чоловіків.

Також ми писали, що депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.