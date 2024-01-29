Сертификаты военнообязанных и мобилизация женщин — эфир Новини.LIVE

Военнослужащие женщины. Фото: rubryka

В Украине планируют принять новый документ в рамках процесса мобилизации. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 8:00 по ссылке.

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О чем эфир

В рамках процесса мобилизации в Украине намерены внедрить сертификаты военнообязанных — для граждан от 27 до 60 лет.

В то же время во время эфира обсудят предложение народного депутата от "Голоса" Инны Совсун мобилизовать женщин наравне с мужчинами.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

эксперт по международной экономике Иван Ус;

дипломат и Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

народный депутат Украины Олег Дунда;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Напомним, что народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун предложила мобилизовать всех женщин в ряды ВСУ. Она заявила, что речь идет о службе не только непосредственно на фронте, но и в тылу, и подчеркнула, что защита Украины не должна полностью лежать на плечах мужчин.

Также мы писали, что депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.