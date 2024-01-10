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Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони ЗСУ

10 січня 2024 11:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони ЗСУ
Колишній заступник командувача Сил тероборони ЗСУ Сергій Собко. Фото: facebook.com/sergey.sobko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бригадний генерал Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони Збройних Сил України. Він не розповів причину своєї відставки.

Про своє звільнення Сергій Собко написав у Facebook.

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Військовий розповів, що у 2021 році був не в захваті від призначення в ТрО Сухопутних військ, однак через два роки він пишається, що був долучений до створення окремого роду сил ЗСУ.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики — навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей", — розповів Собко.

За його словами, ще одним викликом стала підготовка командирів, адже потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою. Тоді й з'явився вишкіл капітанів — двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів, а потім вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів.

Собко також відзначив внесок у становлення Сил територіальної оборони попередніх командувачів Сил ТрО:

  • бригадного генерала Юрія Галушкіна;
  • генерал-майора Ігоря Танцюри.

"Командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхні спроможності. І я сподіваюся, що новий командувач так само буде вірити у Сили ТрО. Що він буде тримати дах. Я бажаю йому тільки успіхів та перемог", — зазначив він.

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Допис Собка. Фото: скриншот
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Допис Собка. Фото: скриншот
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Допис Собка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша зі своєї посади. Причина звільнення — подана Трушем заява.

Також ми писали, що Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Це сталося через чотири дні після призначення.

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