Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони ЗСУ

Колишній заступник командувача Сил тероборони ЗСУ Сергій Собко. Фото: facebook.com/sergey.sobko

Бригадний генерал Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони Збройних Сил України. Він не розповів причину своєї відставки.

Про своє звільнення Сергій Собко написав у Facebook.

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Військовий розповів, що у 2021 році був не в захваті від призначення в ТрО Сухопутних військ, однак через два роки він пишається, що був долучений до створення окремого роду сил ЗСУ.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики — навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей", — розповів Собко.

За його словами, ще одним викликом стала підготовка командирів, адже потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою. Тоді й з'явився вишкіл капітанів — двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів, а потім вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів.

Собко також відзначив внесок у становлення Сил територіальної оборони попередніх командувачів Сил ТрО:

бригадного генерала Юрія Галушкіна;

генерал-майора Ігоря Танцюри.

"Командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхні спроможності. І я сподіваюся, що новий командувач так само буде вірити у Сили ТрО. Що він буде тримати дах. Я бажаю йому тільки успіхів та перемог", — зазначив він.

Допис Собка. Фото: скриншот

Допис Собка. Фото: скриншот

Допис Собка. Фото: скриншот

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