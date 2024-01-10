Сергей Собко уходит с должности заместителя командующего Сил терробороны ВСУ

Бывший заместитель командующего Сил терробороны ВСУ Сергей Собко. Фото: facebook.com/sergey.sobko

Бригадный генерал Сергей Собко уходит с должности заместителя командующего Сил терробороны Вооруженных Сил Украины. Он не рассказал причину своей отставки.

О своем увольнении Сергей Собко написал в Facebook.

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Военный рассказал, что в 2021 году был не в восторге от назначения в ТрО Сухопутных войск, однако через два года он гордится, что был присоединен к созданию отдельного рода сил ВСУ.

"С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два самых больших вызова — научить и обеспечить. Буквально за несколько недель Силы ТрО выросли с десяти до ста тысяч человек", — рассказал Собко.

По его словам, еще одним вызовом стала подготовка командиров, ведь нужно было научить тысячи людей, многие из которых были вчерашними гражданскими и военный опыт приобретали буквально в бою. Тогда и появилась военная подготовка капитанов — двухмесячный курс для командиров рот и офицеров штабов батальонов, а затем обучение командиров подразделений ударных беспилотных комплексов.

Собко также отметил вклад в становление Сил территориальной обороны предыдущих командующих Сил ТрО:

бригадного генерала Юрия Галушкина;

генерал-майора Игоря Танцуры.

"Командующие гордились Силами ТрО, потому что каждый из них много вкладывал в их развитие, в их способности. И я надеюсь, что новый командующий так же будет верить в Силы ТрО. Что он будет держать крышу. Я желаю ему только успехов и побед", — отметил он.

Пост Собко. Фото: скриншот

Пост Собко. Фото: скриншот

Пост Собко. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша со своей должности. Причина увольнения — поданное Трушем заявление.

Также мы писали, что Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Это произошло спустя четыре дня после назначения.