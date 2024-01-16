СБУ задержала очередного предателя — им оказался охранник детсада в Запорожье

Российский агент. Фото: СБУ.

Служба безопасности задержала охранника детсада в Запорожской области, который наводил российские ракеты на жилые дома. Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки РФ

Следствие установило, что накануне 2024 года по наводке мужчины российские войска обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. В результате удара погиб 43-летний мужчина, многие дома были повреждены или полностью разрушены.

Корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детского сада. В декабре 2023 года мужчина был дистанционно завербован представителем военной разведки России.

Охранник детсада в Запорожье оказался предателем. Фото: СБУ

По указаниям российского ГРУ предатель собирал разведданные о местах дислокации и перемещения ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, он корректировал ракетные удары оккупантов по гражданской и критической инфраструктуре региона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.



Напомним, на днях к 10 годам лишения свободы приговорили коллаборанта, который занимался установкой агитационных бордов в поддержку российских захватчиков во время оккупации Харьковской области.



В Украине будут судить агента России, который провел более 120 единиц техники оккупантов по территории Сумской области в направлении Киева.