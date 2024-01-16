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СБУ задержала очередного предателя — им оказался охранник детсада в Запорожье

16 января 2024 11:11
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
СБУ задержала очередного предателя — им оказался охранник детсада в Запорожье
Российский агент. Фото: СБУ.
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Служба безопасности задержала охранника детсада в Запорожской области, который наводил российские ракеты на жилые дома. Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что накануне 2024 года по наводке мужчины российские войска обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. В результате удара погиб 43-летний мужчина, многие дома были повреждены или полностью разрушены.

Корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детского сада. В декабре 2023 года мужчина был дистанционно завербован представителем военной разведки России.

СБУ задержала очередного предателя
Охранник детсада в Запорожье оказался предателем. Фото: СБУ

По указаниям российского ГРУ предатель собирал разведданные о местах дислокации и перемещения ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, он корректировал ракетные удары оккупантов по гражданской и критической инфраструктуре региона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на днях к 10 годам лишения свободы приговорили коллаборанта, который занимался установкой агитационных бордов в поддержку российских захватчиков во время оккупации Харьковской области.

В Украине будут судить агента России, который провел более 120 единиц техники оккупантов по территории Сумской области в направлении Киева.

СБУ
Запорожская область
госизмена
война в Украине
ракетный удар

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