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РосСМИ пишут о пожаре в Ленинградской области РФ — что горит

21 января 2024 02:36
обновлено: 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РосСМИ пишут о пожаре в Ленинградской области РФ — что горит
Пожар на терминале морского торгового порта в Ленинградской области. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В деревне Усть-Луга Ленинградской области России горит угольный терминал компании "Новотек". По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пожар на терминале морского торгового порта РФ

Отмечается, что в российской Усть-Луге горит угольный терминал в районе морского торгового порта. На видео видно, как с места возгорания поднимается густой дым.

"Наш источник говорит, что перед пожаром слышали два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек", — говорится в сообщении.

Внимание 18+! На видео присутствует ненормативная лексика

О причинах пожара не сообщается, однако отмечают, что возгоранию предшествовали звуки взрывов.

Внимание 18+! На видео присутствует ненормативная лексика

Обновлено 02:53. Местный гауляйтер Александр Дрозденко подтвердил пожар на терминале компании "Новотек" в порту Усть-Луга. По его словам, обошлось без пострадавших.

Он отметил, что в Кингисепском районе введен режим повышенной готовности.

Пожары в России — последние новости

Напомним, что в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.

Также мы сообщали, что в центре Челябинска в России возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия". Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, событие сопровождалось эвакуацией людей.

Добавим, что недавно в России произошел масштабный пожар на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, единственный на всю страну. Пострадали 11 человек.

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