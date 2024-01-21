РосЗМІ пишуть про пожежу в Ленінградській області РФ — що палає

Пожежа на терміналі морського торговельного порту в Ленінградській області РФ. Фото: скриншот

У селі Усть-Луга Ленінградської області Росії горить вугільний термінал компанії "Новотьок". Зі слів очевидців, перед пожежею пролунали два вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на терміналі морського торговельного порту РФ

Зазначається, що в російській Усть-Лузі палає вугільний термінал в районі морського торгового порту. На відео видно як з місця займання підіймається густий дим.

"Наше джерело каже, що перед пожежею чуло два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей", — йдеться в повідомленні.

Увага 18+! На відео присутня ненормативна лексика

Про причини пожежі не повідомляють, однак зазначають, що загорянню передували звуки вибухів.

Увага 18+! На відео присутня ненормативна лексика

Оновлено 02:53. Місцевий гауляйтер Олександр Дрозденко підтвердив пожежу на терміналі компанії "Новотьок" у порту Усть-Луга. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Він наголосив, що в Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.

Пожежі в Росії — останні новини

Нагадаємо, що у ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперація Головного управлінням розвідки.

Також ми повідомляли, що в центрі Челябінська, що в Росії, виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу "Європа-Азія". Площа загоряння становила тисячу квадратних метрів, подія супроводжувалась евакуацією людей.

Додамо, що нещодавно в Росії трапилася масштабна пожежа на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області, який єдиний на всю країну. Постраждали 11 осіб.